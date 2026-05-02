«Зенит» после первого тайма». Петербуржцы выложили мем с геймером, начинающим играть в полную силу, после матча с ЦСКА (3:1)

«Зенит» ответил на ролик ЦСКА после победы в матче РПЛ.

Пресс-служба «Зенита» пошутила о победе над ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Напомним, перед игрой московский клуб выложил ролик в стилистике видеоигры, где показан запуска матча между ЦСКА и «Зенитом» с разными подколками в адрес петербуржцев. Например, «Зенит» имел возможность выбрать судейскую форму или выпустить на поле больше 11 игроков.

После матча телеграм-канал сине-бело-голубых опубликовал мем с геймером, который наклоняется во время игры и начинает играть в полную силу.

«Зенит» после первого тайма 🎮», – говорится в посте.

Изображение: телеграм-канал «Зенита»