У Гонду одно голевое действие в 9 матчах за ЦСКА в РПЛ

Лусиано Гонду не отметился результативными действиями в матче против «Зенита».

Форвард ЦСКА вышел на игру против бывшей команды в стартовом составе и заработал пенальти уже на 2-й минуте, но голевых действий за 66 предоставленных ему минут совершить не смог.

В чемпионате аргентинец провел за армейцев девять игр и забил только один гол – «Акрону» 4 апреля. Ассистов на его счету нет.

