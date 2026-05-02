68

У Гонду одно голевое действие в 9 матчах за ЦСКА в РПЛ

Лусиано Гонду не отметился результативными действиями в матче против «Зенита».

Форвард ЦСКА вышел на игру против бывшей команды в стартовом составе и заработал пенальти уже на 2-й минуте, но голевых действий за 66 предоставленных ему минут совершить не смог.

В чемпионате аргентинец провел за армейцев девять игр и забил только один гол – «Акрону» 4 апреля. Ассистов на его счету нет.

Подробно со статистикой Гонду можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Посмотрите на игру Козлова - все мячи потерял, все единоборства проиграл. Если чудом смог отдать пас ближнему, то сразу закрывается и партнеру невозможно отыграться с ним в стенку. Полный провал. Кто его предложил приобрести?????
зимой читал, что увести Козлова у Краснодара - огромная селекционная удача, и болельщики этому активно плюсовали и рассказывали как с Козловым, Гонду и Бариновым будут за чемпионство бороться теперь..
А вы думаете, что аргентинское полено Гонду просто так сидел на лавке в Зените? Как и российское дарование Козлов протирал трусы на лавке в Краснодаре. Совсем не просто так он их там протирал. Его удел бегать в командах типа Сочи, Оренбург. Никак не выше.
Нафига его из Зенита только обменивали с такой дерьмовой статой - непонятно. А Дивеев в Зените раскрылся и играет вполне добротно, да и в ЦСКА отлично играл. Короче, армейцев развели.
Ну, справедливости ради, Гонду на предсезонках был хорошо и на замене игру не портил, были большие ожидания
А реальность такова, что он играет с эффективностью 1 голевое действие к десяти матчам. Лютое бревнище, в общем.
Осталось Данилова на Дурана поменять летом и будет норм
Дюран в аренде
Это ирония, явно
Как и у Дивеева.
Равноценный обмен, получается.

Бгг.
У Дивеева вообще-то 1+1
Попович игру провалил напрочь, что в атаке, что в обороне
А кто в ЦСКА не провалил матч?! )
Данилов по-моему был неплох.
Само собой обмен был МЕГА тупым, и было понятно сразу, что ЦСКА только ПРОИГРАЕТ в этом трансфере, НО ставить Гонду на фланг атаки, когда у него нет НИ СКОРОСТИ, НИ ДРИБЛИНГА и ждать от него в этих матчах что-то сверх естественного, это глупо, зато Мусаев деревянный, который принимает мяч на 5 метров от себя, и играет в старте еще лучше, лучше бы оставили и ДИВЕЕВА и Аллерандро!
Я помню, в прошлом сезоне, когда Гонду как раз выделялся на фоне всей команды, он настолько был вездесущим, что спускался в центр, чтобы развивать атаки и тащить команду вперед.
В прошлом году он и лучшим бомбардиром зенита стал)
Вот форвард! Вот это - настоящий форвард!
Жаль парня очень прилично начинал в Зените )))уверен что у него все наладиться
Предсезонку пройдет нормально, с партнерами сыграется, и будет отличным приобретением. В Питере он тоже неплохо начинал, но тупо потерял игровой тонус, когда Богданыч его игнорил, выпуская то мертвого дельфина, то ленивого Кассьерру
Надо называть вещи своими именами чтобы не жить в плену иллюзий - парню перло по началу. Так бывает. Залетало все. После мячи стали заходить наамного реже, но ребят в розовых очках это не смущало. И даже на второй сезон, когда Семак устал смотреть на его мучения и усадил на лавку толпа фанатов считала, что Лусиано топарь и лишь тупой физрук не дает ему побороться за золотую бутцу. Время расставило все по местам.
Он может прибавить - игрок вполне качественный, но и близко не того потенциала, что ему приписывают. Эффект Ивана Сергеева. Хороший парень - не профессия. Тем более среди нападающих.
Знатно коням впарили весь неликвид 😂
Скупой платит дважды. Бабаев покупает десяток за копейки и думает, что заиграют.
Вот вцепились в Лусиано. У кого там в ЦСКА с голеввами действиями все ок последние матчи?
