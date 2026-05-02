40-летний Подольски выиграл Кубок Польши с «Гурник Забже». Это первый трофей клуба за 38 лет

Клуб Подольского выиграл первый трофей за 38 лет.

«Гурник Забже» выиграл Кубок Польши .

Команда, за которую выступает 40-летний экс-нападающий «Арсенала» и «Баварии» Лукас Подольски , обыграла «Ракув » в финале турнира со счетом 2:0. Роберто Массимо открыл счет на 32-й минуте, а Максим Хлань увеличил преимущество своей команды на 65-й.

«Гурник Забже » выиграл трофей впервые за 38 лет – в 1988 году он стал чемпионом Польши.