40-летний Подольски выиграл Кубок Польши с «Гурник Забже». Это первый трофей клуба за 38 лет
Команда, за которую выступает 40-летний экс-нападающий «Арсенала» и «Баварии» Лукас Подольски, обыграла «Ракув» в финале турнира со счетом 2:0. Роберто Массимо открыл счет на 32-й минуте, а Максим Хлань увеличил преимущество своей команды на 65-й.
«Гурник Забже» выиграл трофей впервые за 38 лет – в 1988 году он стал чемпионом Польши.
Источник: Спортс''
Октябрь 2024 - прощальный матч и 50 тыс зрителей) но все ещё играет