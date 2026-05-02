  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 40-летний Подольски выиграл Кубок Польши с «Гурник Забже». Это первый трофей клуба за 38 лет
Видео
10

40-летний Подольски выиграл Кубок Польши с «Гурник Забже». Это первый трофей клуба за 38 лет

Клуб Подольского выиграл первый трофей за 38 лет.

«Гурник Забже» выиграл Кубок Польши

Команда, за которую выступает 40-летний экс-нападающий «Арсенала» и «Баварии» Лукас Подольски, обыграла «Ракув» в финале турнира со счетом 2:0. Роберто Массимо открыл счет на 32-й минуте, а Максим Хлань увеличил преимущество своей команды на 65-й. 

«Гурник Забже» выиграл трофей впервые за 38 лет – в 1988 году он стал чемпионом Польши. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Кубок Польши
logoЛукас Подольски
logoвысшая лига Польша
logoГурник Забже
logoРоберто Массимо
logoРакув
Максим Хлань
logoБавария
logoАрсенал
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё играет, ничего себе)
Нихрена себе, даже был не в курсе, что ещё играет. Как-то упустил из виду, а он уже пять лет в Гурнике!
Плюс к этому он ещё и второй по величине акционер Гурника, и владелец кебабной в Забже.
Один из немногих форвардов, кто за 40 ещё способен тащить команды к титулам
В Гурнике играли Шармах и Любаньски
Ответ Spaten
В Гурнике играли Шармах и Любаньски
И Горгонь, и Шолтысик. Легенды сборной Польши! Кстати, читал что гимн Гурника написала и исполнила Анна Герман.
Ответ Evgen Vynokurov
И Горгонь, и Шолтысик. Легенды сборной Польши! Кстати, читал что гимн Гурника написала и исполнила Анна Герман.
Она в Забже на геолога училась, так что, если правда, то неудивительно
https://www.sports.ru/football/1116457006-podolski-zavershil-kareru-v-39-let-proshhalnyj-match-v-kelne-posetili-.html

Октябрь 2024 - прощальный матч и 50 тыс зрителей) но все ещё играет
Закончил карьеру на блестящей ноте.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
26 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
29 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
39 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
41 минуту назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
11 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
14 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
28 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
46 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
55 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем