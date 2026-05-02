Челестини про 1:3 с «Зенитом»: «ЦСКА пытался быть прагматичным при обороне. В перерыве сказали, что в первые 15 минут важно не пропустить, и нам забивают два гола в начале тайма…»

Фабио Челестини: пытались играть с «Зенитом» прагматично.

Фабио Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита » в Мир РПЛ – 1:3.

– Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Соответственно, нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч. В первом тайме это все неплохо работало. В перерыве мы сказали, что первые 10–15 минут второго тайма крайне важно не пропустить. И они забивают нам два гола в начале второго тайма…

– Как прокомментируете гол Дивеева?

– Заблокировали нашего игрока, который должен был его сопровождать. Мы понимали, что они подают мячи в зону одиннадцатиметровой отметки, где у них ключевые игроки: Дивеев, Соболев и Нино. Если ты хочешь обыграть «Зенит», нужно выигрывать в этих нюансах. Тренеры могут говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.

– Как будете готовиться к кубковому матчу со «Спартаком»?

– Сегодня ребята хотели победить, они отдали на поле 110–120%. Соответственно, нужно снова поднять головы и восстановиться, потому что футбол дает еще одну возможность продемонстрировать наши качества и дойти до финала, – сказал главный тренер ЦСКА.