  • Челестини про 1:3 с «Зенитом»: «ЦСКА пытался быть прагматичным при обороне. В перерыве сказали, что в первые 15 минут важно не пропустить, и нам забивают два гола в начале тайма…»
Челестини про 1:3 с «Зенитом»: «ЦСКА пытался быть прагматичным при обороне. В перерыве сказали, что в первые 15 минут важно не пропустить, и нам забивают два гола в начале тайма…»

Фабио Челестини: пытались играть с «Зенитом» прагматично.

Фабио Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в Мир РПЛ – 1:3.

– Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Соответственно, нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч. В первом тайме это все неплохо работало. В перерыве мы сказали, что первые 10–15 минут второго тайма крайне важно не пропустить. И они забивают нам два гола в начале второго тайма…

– Как прокомментируете гол Дивеева?

– Заблокировали нашего игрока, который должен был его сопровождать. Мы понимали, что они подают мячи в зону одиннадцатиметровой отметки, где у них ключевые игроки: Дивеев, Соболев и Нино. Если ты хочешь обыграть «Зенит», нужно выигрывать в этих нюансах. Тренеры могут говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.

– Как будете готовиться к кубковому матчу со «Спартаком»?

– Сегодня ребята хотели победить, они отдали на поле 110–120%. Соответственно, нужно снова поднять головы и восстановиться, потому что футбол дает еще одну возможность продемонстрировать наши качества и дойти до финала, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Пора уже, упаковывать вещички как свои так и жены
Ответ Mark Anisimov
Да жена-то пусть остается, к ней какие претензии?
Самое грустное, что 2 гола на ровном месте привезли Милан и Круг, которые весной были очень даже довольны неплохи.

Но грустно, очень грустно от состояния команды…
Ответ Кирилл
Да вся команда мертвая
Единственное белое пятно это Данилов
И на удивление Виктор начал хоть что то показывать на поле
Остальные мертвые
Обляков просто пешком ходит
Кисляк тоже подсдулся
Нападения просто нет
Баринов без комментариев
Гайич за исключением сегодняшнего матча что то хоть показывает
Тороп постоянно ищет приключений
Ответ Mu5ta
Бара как раз сегодня оч бодро провел матч. Фирменные подкаты, характер...
Представляете? Я им сказал, что пропускать плохо, а они всё равно пропустили
Ответ ZarvuR2020
Не удивлюсь если он так и тренирует - типа я же говорил перепасовывайтесь как Барса а потом забейте в пустые, чего сложного
Ответ raulka
Стиль Валеры)
Наняли тренера по стандартам и пропускаем со стандартов, че за дичь
Ответ SK
Да по ходу всех своих корешей привел деньжат подзаработать, устроили швейцарский наряд. Знатно развели наше рук-во и в договоре все хорошо расписали что и не уволить сходу.
Ответ SK
Этот тренер по стандартам в атаке, а нужно нанять еще одного тренера по стандартам для обороны. ))
Нельзя ругать Челестини за персональные привозы и косяки ЦСКА в обороне, как сегодня. Фабио и так весной на равных с Краснодаром, Зенитом и Локо играл, был в лидерах, а вот на дистанции не получилось, сил не хватило. Ещё и обмен Дивеева вышел в минус. С другим тренером ещё хуже будет. Надо дать поработать ещё сезон.
Ответ Black Phoenix
Фабио перелогиньтесь
Ответ Black Phoenix
Так он сам и хотел Дивея поменять! Гнать его надо!
Как будете готовиться к Спартаку ?
Мы ни под кого не готовимся, пусть готовятся под нас
Ответ Mu5ta
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнётся под нас"(с)
Ответ Mu5ta
Булки разминать.
Если ребята отдали сегодня 110-120%, то это позор. Ни одной попытки переломить ход матча.
Команда развалилась во втором тайме, если не в первом.

Всем, кто писал о великолепном обмене Гонду на Дивеева, сегодня Игорь передал привет на поле.
Фабио надо увольнять перед кубком - сейчас и станет ясно насколько рук-ву реально нужен кубок, а не на словах. Тк уже очевидно что Челестини спартак не пройдет, только с огромным чудом - там даже у буков коэфы запредельные как будто кб против пердива играют. В принципе рук-во уже опоздали с увольнением, это надо было после матча с Сочи примерно делать. Сейчас ИО будет сложно что-то изменить, но может игроки хотя бы раскрепостятся, поймут что будут изменения и начнут какое-то подобие футбола показывать хотя бы в оставшихся играх, те хотя бы малейший шанс останется, а так получим ту же трешку.
Ответ raulka
Был больше на стороне Фабио, но возможно в этом что то есть. Игнашевичу дать три игры.
Ответ raulka
Так и команда с такой игрой и безразличием, которое они показывают на поле, не пройдет Спартак в нынешнем состоянии.

И отставка Фабио, сугубо на мой взгляд, ничего не поменяет в их отношении к сезону и делу..
Светлое пятно в игре ЦСКА все же есть, это молодой Данилов
Ответ Mi}{AH
Фабио спецом так весной играет
Чтоб Данилов экстерном опыта набрался быстрее
Грамотное руководство превратило нас в мясных с циклом смены тренеров. Позор
