Челестини про 1:3 с «Зенитом»: «ЦСКА пытался быть прагматичным при обороне. В перерыве сказали, что в первые 15 минут важно не пропустить, и нам забивают два гола в начале тайма…»
Фабио Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в Мир РПЛ – 1:3.
– Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Соответственно, нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч. В первом тайме это все неплохо работало. В перерыве мы сказали, что первые 10–15 минут второго тайма крайне важно не пропустить. И они забивают нам два гола в начале второго тайма…
– Как прокомментируете гол Дивеева?
– Заблокировали нашего игрока, который должен был его сопровождать. Мы понимали, что они подают мячи в зону одиннадцатиметровой отметки, где у них ключевые игроки: Дивеев, Соболев и Нино. Если ты хочешь обыграть «Зенит», нужно выигрывать в этих нюансах. Тренеры могут говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.
– Как будете готовиться к кубковому матчу со «Спартаком»?
– Сегодня ребята хотели победить, они отдали на поле 110–120%. Соответственно, нужно снова поднять головы и восстановиться, потому что футбол дает еще одну возможность продемонстрировать наши качества и дойти до финала, – сказал главный тренер ЦСКА.
Но грустно, очень грустно от состояния команды…
Единственное белое пятно это Данилов
И на удивление Виктор начал хоть что то показывать на поле
Остальные мертвые
Обляков просто пешком ходит
Кисляк тоже подсдулся
Нападения просто нет
Баринов без комментариев
Гайич за исключением сегодняшнего матча что то хоть показывает
Тороп постоянно ищет приключений
Мы ни под кого не готовимся, пусть готовятся под нас
Пусть лучше он прогнётся под нас"(с)
Команда развалилась во втором тайме, если не в первом.
Всем, кто писал о великолепном обмене Гонду на Дивеева, сегодня Игорь передал привет на поле.
И отставка Фабио, сугубо на мой взгляд, ничего не поменяет в их отношении к сезону и делу..
Чтоб Данилов экстерном опыта набрался быстрее