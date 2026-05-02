Директор РФС Лексаков: «Русских тренеров, кто сейчас свободен и мог бы возглавить ЦСКА, нет. Игнашевича как тренера армейцев сегодня не вижу»

Директор РФС Лексаков: Русских тренеров, кто мог бы возглавить ЦСКА, нет.

Спортивный директор, руководитель департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков объяснил, почему Сергей Игнашевич не готов возглавить ЦСКА.

– Все русские [тренеры], которые могли в данный момент работать в ЦСКА, они заняты работой в своих клубах или, в том числе, за границей.

Таких, кто был бы свободен, сейчас пришел бы и возглавил ЦСКА, по-моему мнению нет.

– Игнашевич. Что скажете?

– Ничего не скажу. Скажу, что останусь при своем мнении. Сегодня все тренеры, которые могли бы работать в команде уровня ЦСКА, они уже работают в клубах. Это мое мнение. Я с огромным уважением отношусь к Сергею, мы с ним очень хорошо знакомы, он у меня начинал учиться тренерской профессии. Я его очень уважаю как игрока, у меня есть его памятные, именные футболки от него для меня.

Но сегодня как тренера ЦСКА, пусть не обижается, не вижу. Ему надо еще чуть-чуть набраться опыта, поработать в других командах и потом, возможно, с большим успехом возглавить ЦСКА , – отметил Лексаков в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘.