Директор РФС Лексаков: «Русских тренеров, кто сейчас свободен и мог бы возглавить ЦСКА, нет. Игнашевича как тренера армейцев сегодня не вижу»
Спортивный директор, руководитель департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков объяснил, почему Сергей Игнашевич не готов возглавить ЦСКА.
– Все русские [тренеры], которые могли в данный момент работать в ЦСКА, они заняты работой в своих клубах или, в том числе, за границей.
Таких, кто был бы свободен, сейчас пришел бы и возглавил ЦСКА, по-моему мнению нет.
– Игнашевич. Что скажете?
– Ничего не скажу. Скажу, что останусь при своем мнении. Сегодня все тренеры, которые могли бы работать в команде уровня ЦСКА, они уже работают в клубах. Это мое мнение. Я с огромным уважением отношусь к Сергею, мы с ним очень хорошо знакомы, он у меня начинал учиться тренерской профессии. Я его очень уважаю как игрока, у меня есть его памятные, именные футболки от него для меня.
Но сегодня как тренера ЦСКА, пусть не обижается, не вижу. Ему надо еще чуть-чуть набраться опыта, поработать в других командах и потом, возможно, с большим успехом возглавить ЦСКА, – отметил Лексаков в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘.
