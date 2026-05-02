  • Директор РФС Лексаков: «Русских тренеров, кто сейчас свободен и мог бы возглавить ЦСКА, нет. Игнашевича как тренера армейцев сегодня не вижу»
12

Спортивный директор, руководитель департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков объяснил, почему Сергей Игнашевич не готов возглавить ЦСКА.

– Все русские [тренеры], которые могли в данный момент работать в ЦСКА, они заняты работой в своих клубах или, в том числе, за границей.

Таких, кто был бы свободен, сейчас пришел бы и возглавил ЦСКА, по-моему мнению нет.

– Игнашевич. Что скажете? 

– Ничего не скажу. Скажу, что останусь при своем мнении. Сегодня все тренеры, которые могли бы работать в команде уровня ЦСКА, они уже работают в клубах. Это мое мнение. Я с огромным уважением отношусь к Сергею, мы с ним очень хорошо знакомы, он у меня начинал учиться тренерской профессии. Я его очень уважаю как игрока, у меня есть его памятные, именные футболки от него для меня. 

Но сегодня как тренера ЦСКА, пусть не обижается, не вижу. Ему надо еще чуть-чуть набраться опыта, поработать в других командах и потом, возможно, с большим успехом возглавить ЦСКА, – отметил Лексаков в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘
logoСергей Игнашевич
logoЦСКА
Андрей Лексаков
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
А я скажу что хуже уже не будет
Проиграли лидерам
Проиграли аутсайдерам
В последнем туре еще и Рубин пропустим вперед
К лету Семак может стать свободным.
Вот только Игнашевича не нужно в ЦСКА! А то еще выигрывать начнут
Кто то понимает, что это за персонаж и какие функции он выполняет на посту спортивного директора сборных по футболу?
Ну конечно Игнашевича тренером армейцев не видит, а семейный подряд Челестини (Фабио+жена) это нормально, 9 очков из 30 по весне... И снова варяга приглашать, который не знает специфику футбола в России или ИО тренера жену оставить ?
Чтобы Лекс увидел тренера ему надо открыть веки, веки открываются автоматически при достаточном утяжелении карманов пиджака.
