Талалаев о критике от фанатов «Балтики»: «Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо мне и игрокам. На открытую тренировку пришли только те, кто хвалят. Это плохо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о критике со стороны болельщиков клуба.

«Когда закончится сезон, я пойду к трибунам. Там много знакомых. У есть командное мероприятие – мы ездим в баню. Есть банщик, который знает особенности всех футболистов. Он один из самых активных болельщиков. Но мы не ходим, не обнимаемся. Все, что происходит у нас откровенно, между собой нормальные отношения.

Могут они испортиться [отношения с болельщиками]? Могут. Когда я слышу на страницах каких-то пабликов фразу «Позор команде», которая идет в пятерке с 13-м бюджетом, футболисты которой играют на обезболивающих... Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Нам не хватает эмоций, я вижу опустошение к концу сезона. Но ни одной собаки не пришло, которые хотят что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо.

Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо: футболистам, тренерам, мне. Посмотрю потом на вас. Очень хочется приятного общения. Критика огульная мешает, а конструктивная позволяет по-другому посмотреть на вопрос. Мы не всегда видим под тем углом, под каким видят болельщики», – сказал Талалаев.

«Балтика » занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 46 очков после 28 туров. В шести последних матчах калининградский клуб потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью.