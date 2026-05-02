  • Талалаев о критике от фанатов «Балтики»: «Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо мне и игрокам. На открытую тренировку пришли только те, кто хвалят. Это плохо»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о критике со стороны болельщиков клуба. 

«Когда закончится сезон, я пойду к трибунам. Там много знакомых. У есть командное мероприятие – мы ездим в баню. Есть банщик, который знает особенности всех футболистов. Он один из самых активных болельщиков. Но мы не ходим, не обнимаемся. Все, что происходит у нас откровенно, между собой нормальные отношения.

Могут они испортиться [отношения с болельщиками]? Могут. Когда я слышу на страницах каких-то пабликов фразу «Позор команде», которая идет в пятерке с 13-м бюджетом, футболисты которой играют на обезболивающих... Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Нам не хватает эмоций, я вижу опустошение к концу сезона. Но ни одной собаки не пришло, которые хотят что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо.

Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо: футболистам, тренерам, мне. Посмотрю потом на вас. Очень хочется приятного общения. Критика огульная мешает, а конструктивная позволяет по-другому посмотреть на вопрос. Мы не всегда видим под тем углом, под каким видят болельщики», – сказал Талалаев. 

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 46 очков после 28 туров. В шести последних матчах калининградский клуб потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
"Ни одной собаки не пришло, которые критикуют." Нормально так о своих болелах, Андрюша. Жги дальше.
Ответ Evgen Vynokurov
Быдло он
Ответ Evgen Vynokurov
похоже болельщики как раз и пришли)) и нельзя исключать фактор троллей, которых подключили чтоб сбить с команды настрой....хз конечно, но в такое время и этому не удивлюсь ((
В Талалаеве есть что то от маньяка мне кажется.
Я Талалаева даже с дивана побаиваюсь, не то что в лицо сказать
Ответ Forza14Viola
Пересядь на кресло, там он тебя не достанет)
Ответ DavidGinola
🤣🤣🤣👍🏻
Андрюш, будь проще.
Ответ Проблемы Аршавина
Stay Humble Андрюш.:))))))))))))
Ответ Максим Черкашин
🤣
Ответ Старик Стариканов
Поплыл Андрюша
легко быть добрым и милым когда выигрываешь и в топ 3 находишься, а как пошел спад, то вылезает быдловатая натура... а началось со стычки в матче с цска
Ответ Старик Стариканов
Так никто не пришел на фан-встречу
Много на себя берёшь, Андрей. Не вывезешь. А после таких речей тебе болельщики много красивых вещей в лицо скажут, поверь
Есть банщик, который знает особенности всех футболистов
_______________
молчать, гусары!
Ответ БезызбежноНаКрасный
Да, понимай , как хочешь. )))
Ответ БезызбежноНаКрасный
Ох эта проклятая неопределённость.😏😏😏
Сейчас Губерниев в студии выжигал про "Андрюшу"))))
Ответ Камбоджа Иванов
собака...
Ответ </c/>
«Какая это собака?! Не позволю про царя такие песни петь! Распустились тут без меня! Что за р-репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое петь, современное: трали-вали, тили-тили, это нам не… тили-тили, это вам не трали-вали…» (С)
Все Андрюш, минута славы прошла, началась тяжелая будничная правда
критику нужно уметь принимать, а не хаять болельщиков...кто-то понимает причины провала, кто-то нет...
