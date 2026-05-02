  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о том, что игроки «Зенита» скучают по нему: «Скучают девушки. Игра с ЦСКА понравилась, но о результатах сезона пока рано говорить»
7

Медведев о том, что игроки «Зенита» скучают по нему: «Скучают девушки. Игра с ЦСКА понравилась, но о результатах сезона пока рано говорить»

Медведев о том, что игроки «Зенита» скучают по нему: скучают девушки.

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды над ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Как вам результат?

– Сегодня понравился и результат, и игра. Но пока рано говорить о результатах сезона.

Говоря, что игроки скучают по вам.

– Скучают девушки, – сказал Медведев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
про игроков не знаю, а болельщики вздохнули с облегчением, когда его убрали.
Вышел из рехаба что ли?
И добавил: Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
А парни что делают?🤔
Ответ Влад Безруков
А парни что делают?🤔
"Мужчины не плачут, мужчины огорчаются" ©
О, всплыл весельчак
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о 3:1 с ЦСКА: «Зенит» сам себе привез абсолютно ненужный пенальти, но смог победить. Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому?»
2 мая, 18:25
«Зенит» не проиграл ни одного из 10 матчей против клубов из топ-6 РПЛ – «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и ЦСКА
2 мая, 18:12
У ЦСКА одна победа над «Зенитом» в семи последних матчах
2 мая, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
25 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
28 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
38 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
40 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
10 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
13 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
27 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
45 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
54 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем