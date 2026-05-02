Медведев о том, что игроки «Зенита» скучают по нему: «Скучают девушки. Игра с ЦСКА понравилась, но о результатах сезона пока рано говорить»

Медведев о том, что игроки «Зенита» скучают по нему: скучают девушки.

Бывший генеральный директор «Зенита » Александр Медведев прокомментировал победу команды над ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ .

– Как вам результат?

– Сегодня понравился и результат, и игра. Но пока рано говорить о результатах сезона.

– Говоря, что игроки скучают по вам .

– Скучают девушки, – сказал Медведев.