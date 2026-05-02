У «МЮ» нет трофеев в двух сезонах подряд. При тен Хаге были победы в Кубке лиги и Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед » завершает сезон без единого трофея.

Команда Майкла Кэррика сегодня потеряла шансы выиграть АПЛ . Из Кубка лиги манкунианцы вылетели во 2-м раунде, из Кубка Англии – в 3-м. В еврокубках в этом сезоне клуб не участвовал.

«МЮ» остался без трофеев во втором сезоне подряд. Последние победы были при Эрике тен Хаге : в сезоне-2023/24 «Юнайтед» выиграл Кубок Англии , в сезоне-2022/23 – Кубок английской лиги. Нидерландец был отправлен в отставку в октябре 2024 года.