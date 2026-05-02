  «Зенит» не проиграл ни одного из 10 матчей против клубов из топ-6 РПЛ – «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и ЦСКА
«Зенит» не проиграл ни одного из 10 матчей против клубов из топ-6 РПЛ – «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и ЦСКА

«Зенит» не проигрывал другим претендентам на медали в этом чемпионате.

Ни одной команде из топ-6 Мир РПЛ не удалось обыграть «Зенит» в этом чемпионате.

Сегодня петербуржцы нанесли поражение ЦСКА в 28-м туре – 3:1. Это был последний из десяти матчей против клубов из верхней шестерки.

Каждую из этих команд «Зенит» обыграл по одному разу и еще по разу сыграл вничью. С идущим седьмым «Рубином», имеющим шанс попасть в шестерку, такая история встреч в этом сезоне.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Сколько Семак тренирует Зенит, столько происходит одно и то же. Сергей Богданович просто отвратительно готовит команду против андердогов и средняков. Лучшее противоядие против Зенита — низкий блок и контратаки. Из-за чего смотреть игры против условного Рубина и Ростова физически очень непросто

Но в матчах Зенита с топами все хваленные "игровые" и "яркие" команды куда-то внезапно улетучиваются. Будь то "гениальный" Краснодар, гиператакующий Динамо или ЦСКА с его "яркой и дерзкой молодежкой"

Почему-то никто почти за последние 5-8 лет в открытом бою не смог по игре одолеть ватокат и веганский, унылый футбол Семака. Но мы и дальше будем слушать про потрясающий комбинационный Краснодар, который в личных встречах куда-то испаряется.

Это все ответственности с Семака не снимает, конечно. Но и критика в адрес СБГ довольна однобока
Ответ Лев Бабенко
Согласен 100%, подписываюсь. Жаль, что не забили еще, по игре было 5:1.
Ответ Лев Бабенко
Комментарий скрыт
Прикол в том, что и «Зенит», и «Краснодар» идут по какому-то безумному графику, опережая прошлогодние показатели.
И если в прошлом сезоне для чемпионства не хватило 66 очков, то в этом году может не хватить и 68 очков!
Ответ andrew.p
Да, на 2,2 идут оба, очень солидный показатель. Если и был у нас чемпионат, который "проигрывается, а не выигрывается", это сезон 23/24, когда чемпион набрал всего 57 очков. Но не сейчас.
Ответ andrew.p
Комментарий скрыт
Получается, что у Соболева сегодня 6-ой победный мяч в рамках РПЛ этого сезона.

- Оренбург (10 тур)
- Спартак (21 тур)
- Динамо (22 тур)
- Крылья Советов (23 тур)
- Ахмат (27 тур)
- ЦСКА (28 тур)

Это больше очков (18 очков), чем у ЦСКА этой весной ровно в 2 раза, кстати.
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Ответ Камбоджа Иванов
Ну это немного не так считается)
6 на 2 умножать, а не три
Кто бы что не говорил, но с топовыми соперниками за титул Зенит играет более чем достойно. Сегодняшний матч - яркое тому подтверждение, пусть текущий ЦСКА после перерыва в очевидном кризисе. Первый тайм был очень равным.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Комментарий скрыт
Тяжко магнитовским тянуть на 1 место, всех не купишь, но они стараются.
Ответ ShaD
Комментарий скрыт
К сожалению, осечка с Оренбургом может стоить Зениту золотых медалей как ранее с КС и Акроном было. Настраиваться надо и играть со всеми соперниками выкладываясь по полной.
Ожидаемо хозяева Москвы. зато слили "фарму" Оренбургу. не удивлюсь если ещё Сочи очки отберёт
Ответ Kitay Fanat
Комментарий скрыт
Ответ Александр Колчак
Комментарий скрыт
🤡
Зениту как будто давно интересно только с верхней половиной таблицы играть. Краснодар регулярно выносят, а с низами мучаются.
Кабинеты кабинетами, а чемпионат всё равно выигрывается на футбольном поле в таких матчах. Зенит заряжен на победу в повторный юбилейный год - вот и результат.
Да , но бездарно слил Оренбургу
