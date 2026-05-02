«Зенит» не проиграл ни одного из 10 матчей против клубов из топ-6 РПЛ – «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и ЦСКА

«Зенит» не проигрывал другим претендентам на медали в этом чемпионате.

Сегодня петербуржцы нанесли поражение ЦСКА в 28-м туре – 3:1. Это был последний из десяти матчей против клубов из верхней шестерки.

Каждую из этих команд «Зенит» обыграл по одному разу и еще по разу сыграл вничью. С идущим седьмым «Рубином », имеющим шанс попасть в шестерку, такая история встреч в этом сезоне.