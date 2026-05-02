«Зенит» не проиграл ни одного из 10 матчей против клубов из топ-6 РПЛ – «Краснодара», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и ЦСКА
Сегодня петербуржцы нанесли поражение ЦСКА в 28-м туре – 3:1. Это был последний из десяти матчей против клубов из верхней шестерки.
Каждую из этих команд «Зенит» обыграл по одному разу и еще по разу сыграл вничью. С идущим седьмым «Рубином», имеющим шанс попасть в шестерку, такая история встреч в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Но в матчах Зенита с топами все хваленные "игровые" и "яркие" команды куда-то внезапно улетучиваются. Будь то "гениальный" Краснодар, гиператакующий Динамо или ЦСКА с его "яркой и дерзкой молодежкой"
Почему-то никто почти за последние 5-8 лет в открытом бою не смог по игре одолеть ватокат и веганский, унылый футбол Семака. Но мы и дальше будем слушать про потрясающий комбинационный Краснодар, который в личных встречах куда-то испаряется.
Это все ответственности с Семака не снимает, конечно. Но и критика в адрес СБГ довольна однобока
И если в прошлом сезоне для чемпионства не хватило 66 очков, то в этом году может не хватить и 68 очков!
- Оренбург (10 тур)
- Спартак (21 тур)
- Динамо (22 тур)
- Крылья Советов (23 тур)
- Ахмат (27 тур)
- ЦСКА (28 тур)
Это больше очков (18 очков), чем у ЦСКА этой весной ровно в 2 раза, кстати.
6 на 2 умножать, а не три