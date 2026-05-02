Заварзин о «Динамо»: «Тратятся миллиарды, но команда не может ничего выиграть. Не верю, что с Гусевым станут чемпионом, у парня нет опыта и победной харизмы»

Заварзин о «Динамо»: тратятся миллиарды, но команда не может ничего выиграть.

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что под руководством Ролана Гусева команда не станет чемпионом.

«Задача «Динамо » – что-то уже выиграть в конце концов. Если с какого-то перепугу Гусев выиграет Кубок, то это одно. Но сколько уже можно ждать?

«Динамо» полностью оснащено – финансы, база, стадион, вся инфраструктура. Но даже нет матчей, которые позволят войти в тройку. Даже непонятно, кто главный тренер клуба, потому что Шаронов тоже у лавки бегает. Мне кажется, это пятая колонна.

Для чего Гусева оставлять, он выиграл разве что-то? Неплохой парень, был хорошим футболистом, но нужен результат. Если Кубок возьмет, то надо оставлять. Но если пролетят мимо, а в РПЛ будут на восьмом местом, то что?

Тратятся миллиарды, но команда не может подняться и что-то выиграть. Тут дело не в симпатиях даже, тренер – не девушка, чтобы нравиться или не нравиться. Не верю, что с Гусевым «Динамо» в следующем сезоне станет чемпионом. У парня нет опыта и победной харизмы», – заявил Заварзин.

«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.