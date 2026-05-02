  Заварзин о «Динамо»: «Тратятся миллиарды, но команда не может ничего выиграть. Не верю, что с Гусевым станут чемпионом, у парня нет опыта и победной харизмы»
15

Заварзин о «Динамо»: «Тратятся миллиарды, но команда не может ничего выиграть. Не верю, что с Гусевым станут чемпионом, у парня нет опыта и победной харизмы»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что под руководством Ролана Гусева команда не станет чемпионом. 

«Задача «Динамо» – что-то уже выиграть в конце концов. Если с какого-то перепугу Гусев выиграет Кубок, то это одно. Но сколько уже можно ждать?

«Динамо» полностью оснащено – финансы, база, стадион, вся инфраструктура. Но даже нет матчей, которые позволят войти в тройку. Даже непонятно, кто главный тренер клуба, потому что Шаронов тоже у лавки бегает. Мне кажется, это пятая колонна.

Для чего Гусева оставлять, он выиграл разве что-то? Неплохой парень, был хорошим футболистом, но нужен результат. Если Кубок возьмет, то надо оставлять. Но если пролетят мимо, а в РПЛ будут на восьмом местом, то что?

Тратятся миллиарды, но команда не может подняться и что-то выиграть. Тут дело не в симпатиях даже, тренер – не девушка, чтобы нравиться или не нравиться. Не верю, что с Гусевым «Динамо» в следующем сезоне станет чемпионом. У парня нет опыта и победной харизмы», – заявил Заварзин. 

«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Дядя игры сливал и топового тренера Прокопенко слил, а тут варежку открыл, нашли кого спрашивать
А с кем Динамо становилось чемпионом? Можно подумать, команда-династия была, и вот пришел Гусев и все испортил. И почему все забыли про шарлатана Карпина, который и убил Динамо в этом сезоне. Подчистить за дилетантом так быстро не получится
Ты же бывший гендир, х**и ничего не выиграли? Или болтать не мешки ворочать?
Ответ justburn
Болтун и завистник, прямо желчь прет. Дайте Гусеву поработать, а то каждый день поливаете его, а сами что из себя представляете? Пустое место..
Затрахали эти умники из пятой колонны, подай им все и сразу: что за 4 (!!!) года работы в Д под руководством этого хрюкающего персонажа Д выиграло?
С чередой генеральных директоров, спонтанно увольняющих порой стоящих тренеров, не возможно выигрывать...причем в истории Динамо такое происходит достаточно часто, что позволяет считать события такого рода рецедивом.
Да причём здесь Гусев? Короля играет свита. Если бы у него были эти миллиарды и он самолично выбирал кого купить, то и спрос был бы с него, а так чего на него наезжать? Кого ему дали, с теми и играет. Выше головы они уже не прыгнут, тренируй - не тренируй. Валера, блин, ещё подсуропил с Зайнутдиновым и Миранчуком.
Ответ Вячеслав Бирюков
С Миранчуком?! Смотри тогда фигурное катание, эксперт! ))
Ответ Z-7478
От Евгении Медведевой больше пользы было на нашем газоне, чем от него сейчас. ИМХО
У Динамо сейчас результаты намного лучше, чем при Заварзине. То, что сейчас считается провалом - 8 место, например, при нем было нормой.
Миллиарды сейчас тратятся на все клубы РПЛ. Инфляция, знаете ли. И динамовских миллиардов хватает всего лишь на 4-5 бюджет (и состав) в лиге.
Чтобы с этим бюджетом (составом) выигрывать трофеи, действительно нужен сильный тренер, да еще и удачливый. Кстати, при новом формате Кубка, Динамо так далеко, как при Гусеве, еще проходило. А вдруг он как раз удачливый? Скоро узнаем, не надо гнать его раньше времени.
