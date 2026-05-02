У «Зенита» 6 побед и 2 ничьих в последних 8 турах Мир РПЛ

«Зенит» не проигрывает в Мир РПЛ почти два месяца.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла ЦСКА в гостях в 28-м туре – 3:1.

Последнее поражение в чемпионате петербуржцы потерпели 8 марта – от «Оренбурга» (1:2). С тех пор у них шесть побед и две ничьих.

10 мая «Зенит» встретится с «Сочи».