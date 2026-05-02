14

У «Зенита» 6 побед и 2 ничьих в последних 8 турах Мир РПЛ

«Зенит» не проигрывает в Мир РПЛ почти два месяца.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла ЦСКА в гостях в 28-м туре – 3:1.

Последнее поражение в чемпионате петербуржцы потерпели 8 марта – от «Оренбурга» (1:2). С тех пор у них шесть побед и две ничьих.

10 мая «Зенит» встретится с «Сочи».

Опубликовал: Александр Суряев
logoЗенит
logoСергей Семак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чемпионство мы слили с «Оренбургом». Те два незабитых пенальти — это прямо ужас
Краснодар нужно было обыгрывать конечно
Ответ Кирилл.С-Пб
Краснодар нужно было обыгрывать конечно
Оренбург нужно было обыгрывать (
Ответ levanpat@icloud.com
Оренбург нужно было обыгрывать (
Когда Зенит проиграл Оренбургу (2024) - в том сезоне стал чемпионом.
Проиграл ЦСКА, а ноют тушенские
Всех болельщиков Зенита поздравляю с победой! Два игрока, которых обменяли в зимнее трансферное окно, совершили в сегодняшнем матче по одному результативному действию. Лусиано заработал пенальти, который реализовал Оьбляков, а Дивеев забил гол с углового.
Ответ Django Joker
Всех болельщиков Зенита поздравляю с победой! Два игрока, которых обменяли в зимнее трансферное окно, совершили в сегодняшнем матче по одному результативному действию. Лусиано заработал пенальти, который реализовал Оьбляков, а Дивеев забил гол с углового.
С Лусиано вы их здорово , конечно ))
Гатч вместо того чтобы орать,на ногах бы училсч стоять.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве – 3:1. Энрике, Соболев и Дивеев забили, у Глушенкова два ассиста
2 мая, 17:55
Энрике забил в двух матчах подряд – впервые в «Зените»
2 мая, 17:41
У Соболева 15 (12+3) очков в 36 матчах сезона. Форвард «Зенита» забил ЦСКА
2 мая, 17:25
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
24 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
27 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
37 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
39 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
9 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
12 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
26 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
44 минуты назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
53 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
59 минут назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем