Экс-судья Николаев о падении Гонду в штрафной «Зенита»: «Очевидный пенальти. Дуглас вместо мяча попадает по ноге Лусиано»

Экс-судья поддержал назначение пенальти в игре ЦСКА и «Зенита».

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал назначение пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом » в 28-м туре Мир РПЛ (1:3, второй тайм).

В конце 2-й минуты игры защитник Дуглас Сантос попытался выбить мяч из штрафной и не заметил, как у него из-за спины выбежал Лусиано Гонду . Бразилец ударил аргентинца по ноге, и тот упал на газон. Главный судья Инал Танашев назначил одиннадцатиметровый , который успешно реализовал Иван Обляков.

«Мы видим, что Дуглас Сантос хочет выбить мяч, но Лусиано играет на опережение. Выскакивает у него из‑за спины и играет в мяч. Капитан «Зенита» вместо мяча попадает по ноге своему бывшему одноклубнику. Здесь очевидный пенальти.

Позиция арбитра позволила ему самому назначить одиннадцатиметровый. Без просмотра ВАР. Это то, что требуется от арбитра РПЛ», – сказал Николаев.