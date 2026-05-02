Экс-судья Николаев о падении Гонду в штрафной «Зенита»: «Очевидный пенальти. Дуглас вместо мяча попадает по ноге Лусиано»

Экс-судья поддержал назначение пенальти в игре ЦСКА и «Зенита».

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал назначение пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом» в 28-м туре Мир РПЛ (1:3, второй тайм).

В конце 2-й минуты игры защитник Дуглас Сантос попытался выбить мяч из штрафной и не заметил, как у него из-за спины выбежал Лусиано Гонду. Бразилец ударил аргентинца по ноге, и тот упал на газон. Главный судья Инал Танашев назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Иван Обляков.

«Мы видим, что Дуглас Сантос хочет выбить мяч, но Лусиано играет на опережение. Выскакивает у него из‑за спины и играет в мяч. Капитан «Зенита» вместо мяча попадает по ноге своему бывшему одноклубнику. Здесь очевидный пенальти.

Позиция арбитра позволила ему самому назначить одиннадцатиметровый. Без просмотра ВАР. Это то, что требуется от арбитра РПЛ», – сказал Николаев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
А можно про разницу моментов Соболев/Данилов и Кордоба/Табидзе?
Ответ Камбоджа Иванов
Поскольку игрок в черно-зеленой форме, в такой ситуации назначается пенальти. Если игрок в белом/голубом, то чистая игра, пенальти не назначается
Ответ Камбоджа Иванов
можно Машку за ляшку.
Ты сам выскажи своё мнение, а то как обиженное дитя тут плачешь. Ты просишь объяснить разницу, а сам молчишь. Напиши что ты думаешь по этим эпизодам? Пенальти это или нет?
Можно было и не комментировать. Без Николаева все очевидно.
Люди я вам говорю Инал Танашев это топ судья. О чем мы и говорили ранее, судоку должен быть человек который занимался футболом. Вот сегодня все эпизоды хавал как кашу на завтрак.
Ответ Александр Коларов
Не заметил, очень спорно, 65 мин. или раньше где то, игрока Зенита еле косаются, он падает, свисток, следующий эпизод, Кармо ставят шлагбаум, показывает нужно играть, вообще судейство странное последнее время, Зенитовских и Краснадарских, чуть цепанули свисток, такое же, а то грубее сносят игрока команды соперника можно играть, сегодня Танашев это показал во всей красе, если посмотреть повторы на нарушения против Зенита, некоторые просто смешные
Ответ Александр Коларов
Инал сам в футбол играл немало, профи стать не получилось из-за травмы колена в юности... плюс еще детишек в Нальчике тренирует)
Лусиано ничего по игре и не сделал, кроме подставы своих заготовок под вынос Дугласа. Напротив Дивеев сделал игру, почувствуйте разницу
Дуглас стал очень медленным. И решать это надо уже вчера.
Пенальти - да, но с душком. Лусиано подставился. Но тогда и за фолы Данилова надо было давать пенальти. Дважды руками в штрафной завалить Соболева - и без пенальти? Танашев рвётся в компанию Карасев-Сухой.
У меня не столько вопросы к Дугласу, хоть это и его ошибка, сколько к опорной зоне, т.к. там вообще пустота была.
