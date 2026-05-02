ЦСКА не побеждает пять матчей. Дальше – «Спартак» в финале Пути регионов
Серия ЦСКА без побед насчитывает пять матчей.
Команда Фабио Челестини сегодня уступила «Зениту» в 28-м туре Мир РПЛ – 1:3. Ранее она сыграла вничью с «Рубином» (0:0), «Ростовом» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1), а также проиграла «Сочи» (0:1).
В последний раз армейцы выигрывали 7 апреля – у «Крыльев» (5:2) в FONBET Кубке России. Последняя победа в чемпионате – 4 апреля над «Акроном» (2:1).
6 мая ЦСКА встретится в Кубке со «Спартаком».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Но больше всего меня раздражает абсолютное безволие игроков - и тут уж точно вопросы не к Фабио.
Один Данилов очень хорош и радует своим становлением на поле, как по мне.
В общем, просто провал от ВСЕЙ команды весной, жесткий провал…
Даже уже от матча в Кубке со Спартаком ничего не жду.
надеюсь, что Роман Бабаев и Евгений Шевелев прочтут этот комментарий. под такую сделку можно будет себе и премию выписать. а вообще, готов стать советником клуба на постоянной основе. у меня таких идей еще целый мешок имеется
Вся команда не понятно что делает!
Пузырь беги страховать зоны при втором голе,ходят друг другу рассказывают!!!!