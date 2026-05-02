ЦСКА не побеждает пять матчей. Дальше – «Спартак» в финале Пути регионов

Серия ЦСКА без побед насчитывает пять матчей.

Команда Фабио Челестини сегодня уступила «Зениту» в 28-м туре Мир РПЛ – 1:3. Ранее она сыграла вничью с «Рубином» (0:0), «Ростовом» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1), а также проиграла «Сочи» (0:1).

В последний раз армейцы выигрывали 7 апреля – у «Крыльев» (5:2) в FONBET Кубке России. Последняя победа в чемпионате – 4 апреля над «Акроном» (2:1).

6 мая ЦСКА встретится в Кубке со «Спартаком».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Большая часть болельщиков говорят «Фабио виноват во всем, Фабио то, Фабио все» - понятное уже дело что с ним распрощаемся летом.

Но больше всего меня раздражает абсолютное безволие игроков - и тут уж точно вопросы не к Фабио.
Один Данилов очень хорош и радует своим становлением на поле, как по мне.

В общем, просто провал от ВСЕЙ команды весной, жесткий провал…
Даже уже от матча в Кубке со Спартаком ничего не жду.
Ответ Кирилл
Комментарий удален пользователем
Ответ Кирилл
согласен, игры никакой. со Спартаком обосремся 100%
Давно такого безнадёжья не видел, со времён позднего Гончаренко. Между игроками и тренером нет связи, каждый на поле сам по себе. Игры нет, команды нет, 1 удар в створ за весь матч и то с пенальти. Данилов единственный кто в матче понравился, остальные уже в отпуске, думаю кубок спартаку сольём. Просто грустно, даже не представляю, кто сможет команду из кризиса вытащить, может Слуцкого обратно позовут, хз
Ответ Иосиф Сталин
Слуцкий не мазохист, у него и так все прекрасно, сам недавно об этом говорил.
Ответ Иосиф Сталин
Данилов был реально хорош, непорядок. надо срочно поменять на Караваева (или кто там еще в Питере покрылся пылью на лавке?)

надеюсь, что Роман Бабаев и Евгений Шевелев прочтут этот комментарий. под такую сделку можно будет себе и премию выписать. а вообще, готов стать советником клуба на постоянной основе. у меня таких идей еще целый мешок имеется
Безнадёгой веяло от этой игры начиная с 1:1. Никакого плана на игру не было. Всё на "авось". Не видно мысли тренера, поэтому и глаза у игроков перестали гореть. Доигрываем сезон, ждём перемен. Больших перемен в спортивном блоке и менеджменте.
Кисляк , Глебов как начали интервью раздавать,так и пропали…совершенно разные отрезки выдают,какие наполи Интеры Вам молодежь? Один и вовсе теперь может не набрать былую форму’!!! ! Печально смотреть на любимый клуб!ужаааас!
Вся команда не понятно что делает!
Пузырь беги страховать зоны при втором голе,ходят друг другу рассказывают!!!!
Ответ Карп_Валерин
Так то Глебов сегодня не играл
Ответ Карп_Валерин
Мне кажется они специально начинают писать о наших типа звездулях и все как один стухают. Когда начали боготворить кисляка хз за что, я уже знал что он сдуется
Хотелось бы написать «Верим в команду» , но похоже команда сама в себя уже не верит. Беззубая игра….абсолютно.
Фабио там фабио сям, а игроки не причём играли как варёные
очередное дно стыд и срам
Абсолютно плюшевая игра ЦСКА. Ни впереди, ни сзади.
Спартаку надо собраться, нелегко будет. Если Маркиньос выйдет на поле будет полегче.
Как бы мне не хотелось об этом думать, но по игре парни просто сливают Фабио! Обляков, Кисляк, Баринов, Круговой, Кармо, Алвес, Мусаев, Лусиано - все ниже своего уровня играют от матча к матчу. Ну не бывает так, что 8-9 игроков, которые летом-осенью показывали очень добротный футбол, через полгода на уровне ФНЛ вялого пинают. Жаль😪
Ответ Come Fly With Me
Да видно что этот Фабио разругался с командой и началось это с Мойзеса. Ну и руководство идиоты когда возникает конфликт его надо гасить, всегда виноваты обе стороны. А не занимать одну из сторон. Это банальная истина. Уж явно Мойзес не тот игрок кого можно обвинить в саботаже и отсутствии отдачи.
Ответ Come Fly With Me
Да провалил Челестини предсезонку, оттуда все проблемы и растут.
