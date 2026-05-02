ЦСКА не побеждает пять матчей. Дальше – «Спартак» в финале Пути регионов

Серия ЦСКА без побед насчитывает пять матчей.

Команда Фабио Челестини сегодня уступила «Зениту » в 28-м туре Мир РПЛ – 1:3. Ранее она сыграла вничью с «Рубином» (0:0), «Ростовом» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1), а также проиграла «Сочи» (0:1).

В последний раз армейцы выигрывали 7 апреля – у «Крыльев» (5:2) в FONBET Кубке России. Последняя победа в чемпионате – 4 апреля над «Акроном» (2:1).

6 мая ЦСКА встретится в Кубке со «Спартаком».