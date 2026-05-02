Артета об оливковом дереве на базе «Арсенала»: «Оно олицетворяет корни клуба, мы должны ухаживать за ним. Пока светит солнце, все хорошо. Но как мы отреагируем на бурю?»

Артета объяснил, почему посадил оливковое дерево на базе «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета рассказал экс-футболистке «канониров» Алекс Скотт , почему посадил оливковое дерево на базе клуба.

– Мне нравится культура [в клубе]: мы говорим не только о том, что происходит на поле. Даже я вижу что-то новое, когда возвращаюсь сюда. Теперь у нас есть оливковое дерево. Когда я была здесь, его не было. За этим скрывается серьезный контекст. Можете рассказать, почему посадили его?

– Я просил кое-кого спросить всех в клубе – людей, которые играют разные роли, у которых разные характеры, разные обязанности – как бы они описали, что для них означает работа в «Арсенале». Я сказал, что нужно сделать облако слов, я хотел увидеть, какое слово будет самым большим. Я не буду его называть, оно мне не понравилось, пришлось сделать по-другому.

Я сделал это [решил посадить дерево], потому что нам нужно что-то, что будет вести нас вперед, что мы будем видеть каждый день. Я посадил дерево, потому что оно олицетворяет корни футбольного клуба.

Я посадил его здесь, потому что оно появилось в том же году, что и клуб, в 1886-м, этому дереву больше ста лет. И мы несем ответственность за то, чтобы ухаживать за ним. Если мы будем это делать на ежедневной основе, и у дерева будет вода, радость, оно будет выглядеть хорошо.

Потому что погода и другие условия здесь не идеальные для этого дерева, они требуют нашего внимания. Однажды может случиться буря – как мы на это отреагируем? Когда светит солнце и много воды, все хорошо. Но как мы будем следить за деревом, когда когда дует ветер, когда становится холодно? Я хотел выразить это в живом существе, – сказал Артета до матча «Арсенала» с «Фулхэмом» (3:0).