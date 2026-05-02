Артета об оливковом дереве на базе «Арсенала»: «Оно олицетворяет корни клуба, мы должны ухаживать за ним. Пока светит солнце, все хорошо. Но как мы отреагируем на бурю?»

Артета объяснил, почему посадил оливковое дерево на базе «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал экс-футболистке «канониров» Алекс Скотт, почему посадил оливковое дерево на базе клуба. 

– Мне нравится культура [в клубе]: мы говорим не только о том, что происходит на поле. Даже я вижу что-то новое, когда возвращаюсь сюда. Теперь у нас есть оливковое дерево. Когда я была здесь, его не было. За этим скрывается серьезный контекст. Можете рассказать, почему посадили его?

– Я просил кое-кого спросить всех в клубе – людей, которые играют разные роли, у которых разные характеры, разные обязанности – как бы они описали, что для них означает работа в «Арсенале». Я сказал, что нужно сделать облако слов, я хотел увидеть, какое слово будет самым большим. Я не буду его называть, оно мне не понравилось, пришлось сделать по-другому. 

Я сделал это [решил посадить дерево], потому что нам нужно что-то, что будет вести нас вперед, что мы будем видеть каждый день. Я посадил дерево, потому что оно олицетворяет корни футбольного клуба. 

Я посадил его здесь, потому что оно появилось в том же году, что и клуб, в 1886-м, этому дереву больше ста лет. И мы несем ответственность за то, чтобы ухаживать за ним. Если мы будем это делать на ежедневной основе, и у дерева будет вода, радость, оно будет выглядеть хорошо.

Потому что погода и другие условия здесь не идеальные для этого дерева, они требуют нашего внимания. Однажды может случиться буря – как мы на это отреагируем? Когда светит солнце и много воды, все хорошо. Но как мы будем следить за деревом, когда когда дует ветер, когда становится холодно? Я хотел выразить это в живом существе, – сказал Артета до матча «Арсенала» с «Фулхэмом» (3:0).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
Ничего плохого не вижу ни в словах Артеты, ни в оливковом дереве. Многие из нас, особенно став семейными людьми, стараются привнести в своё жилище или офис какую-то частичку комфорта или душевного равновесия. Артету спросили, причём девушка (да, мужик вряд ли такой вопрос задаст), он ответил. Никакого пафоса не вижу, бессмысленно язвить.

Странно тут только то, что Спортс эту новость отнёс в главные
Я тоже не вижу ничего плохого. Для некоторых это выглядит это по-зумерски, потому что какой-то образ вокруг Микеля гуляет нетривиальный, плюс прилипло это "доминирование", документалки и прочее. Мне кажется, что сам Артета как человек другой для футболистов: искренний, энергичный, с мощной харизмой в управлении, авторитетный. Он как отец европейского уклада, наверное, и неоспоримо профессионал высочайшего класса с высоким интеллектом - ему верит команда. И результаты говорят за себя.

Сам момент с деревом для меня абсолютно нормальный на фоне тех же упражнений с тик-ток видео. Любить сажать что-то красивое и украшать своё жизненное пространство не должно вызывать смех
Рауль Рианчо уже пишет резюме на помощника Артеты.)
Ох и философ наш доминатор
Видимо, на островах не называют иронично футболистов «деревьями»
На базах клубов РПЛ должна расти крапива.
борщевик
Как можно посадить дерево 1886 года рождения ?
Он его пересадил что ли ?
Андрея Белоуса и его автопереводчик - к ответу !
Артета доминирует в сознании игроков, пускает корни на безе
Боюсь представить, что будет дальше
Хотя, кроме шуток, это неплохая история, сплачивание команды на новом уровне, на уровне героя одного популярного фильма
"Ты поливаешь это оливковое дерево, но делаешь это без уважения"
А по-моему это в целом красивая и удачная идея. Гораздо лучше, чем декларировать доминирование в каждом интервью. Но шуток будет много.
Помню как перед игрой с Ливерпулем на Энфилде Артета поставил мощные колонки у себя на базе, включил гимн ливера и заставлял так тренить своих, чтоб привыкли к антуражу.
В итоге 3-0 в гостях ...
Помню Как ЛИВЕРПУЛЬ в прошлом сезоне АПЛ выиграл. А вот Чтобы Арсенуль выиграл не помню. Наверное и твои предки не помнят 🤣🤣🤣
Так я же написал, что Ливерпуль выиграл
Оливковое дерево которое посадил Артета- где оно сейчас
Красава!
Я тут всех опросил, какое слово для них олицетворяет Арсенал. Мне оно не понравилось, я сделал по-другому.
