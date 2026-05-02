Трево Чалоба: «Молюсь за «Челси», когда мы собираемся в круг»

Чалоба о «Челси»: когда мы собираемся в круг, я читаю молитву за команду.

Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал, что молится за команду перед матчами. «Когда мы собираемся в круг, я быстро читаю молитву за команду», – сказал Чалоба. Игроки «Челси» окружили судью Тирни и обнялись перед игрой с «Ньюкаслом»