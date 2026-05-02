Стив Макларен: «Майну в составе «МЮ» – полностью заслуга тен Хага. В первый день Эрик сказал мне понаблюдать за Кобби, и я поверил глазам: сильный, как бык, ни разу не потерял мяч»

Стив Макларен: появление Майну в составе «МЮ» – заслуга тен Хага.

Стив Макларен , бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед », дал оценку Кобби Майну .

«Он появился из ниоткуда, и Эрик вдруг говорит: «Он будет тренироваться с нами».

Это полностью заслуга Эрика. Помню, в первый день он сказал мне: «Понаблюдай за ним». Я не мог поверить своим глазам: он ни разу не отдал мяч сопернику. Сильный, как бык. Потом Эрик поставил его в состав. Я сказал: «Он потрясающий». Он был именно таким игроком, каких любит Эрик, в плане розыгрышей от ворот и ведения мяча.

Я хочу, чтобы он был более авторитетным на поле, даже когда играет за сборную Англии. Сейчас играет аккуратно и чисто, но способен гораздо больше навязывать свою игру. Он хочет быть топ-футболистом. Каземиро ему помог», – сказал Макларен.