Стив Макларен: «Майну в составе «МЮ» – полностью заслуга тен Хага. В первый день Эрик сказал мне понаблюдать за Кобби, и я поверил глазам: сильный, как бык, ни разу не потерял мяч»
Стив Макларен: появление Майну в составе «МЮ» – заслуга тен Хага.
Стив Макларен, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», дал оценку Кобби Майну.
«Он появился из ниоткуда, и Эрик вдруг говорит: «Он будет тренироваться с нами».
Это полностью заслуга Эрика. Помню, в первый день он сказал мне: «Понаблюдай за ним». Я не мог поверить своим глазам: он ни разу не отдал мяч сопернику. Сильный, как бык. Потом Эрик поставил его в состав. Я сказал: «Он потрясающий». Он был именно таким игроком, каких любит Эрик, в плане розыгрышей от ворот и ведения мяча.
Я хочу, чтобы он был более авторитетным на поле, даже когда играет за сборную Англии. Сейчас играет аккуратно и чисто, но способен гораздо больше навязывать свою игру. Он хочет быть топ-футболистом. Каземиро ему помог», – сказал Макларен.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тен Хаг раскрыл Гарначо и Майну. Оба игрока принесли пользу клубу. Особенно ценно, что в победном финале кубка Англии оба гола забили воспитанники МЮ.
А португалец мариновал его на лавке.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем