Погба вышел в старте впервые за 3 года – за «Монако» в матче с «Мецем»

Поль Погба вышел в стартовом составе в официальном матче впервые за 3 года.

33-летний полузащитник «Монако » появился с первых минут в матче с «Мецем » в 32-м туре Лиги 1 (0:0, первый тайм).

Суммарно француз не выходил в старте 1084 дня. В последний раз это произошло в составе «Ювентуса » в матче против «Кремонезе» 14 мая 2023 года.

В дальнейшем Погба отбывал дисквалификацию за допинг и восстанавливался от травм.