Погба вышел в старте впервые за 3 года – за «Монако» в матче с «Мецем»

Поль Погба вышел в стартовом составе в официальном матче впервые за 3 года.
33-летний полузащитник «Монако» появился с первых минут в матче с «Мецем» в 32-м туре Лиги 1 (0:0, первый тайм).
Суммарно француз не выходил в старте 1084 дня. В последний раз это произошло в составе «Ювентуса» в матче против «Кремонезе» 14 мая 2023 года.
В дальнейшем Погба отбывал дисквалификацию за допинг и восстанавливался от травм.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
По первому тайму даже лучше Головина. Не злорадствую и не сожалею, просто делюсь впечатлениями.
Жив курилка!
Рад за него. Настрадался
