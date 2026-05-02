Дьокереш – первый игрок со времен Алексиса, забивший 20+ голов в дебютном сезоне за «Арсенал»
Виктор Дьокереш стал первым игроком «Арсенала», забившим 20+ голов в дебютном сезоне за клуб со времен Алексиса Санчеса.
У чилийца было 25 мячей в сезоне-2014/15.
Дьокереш отличился в матче с «Фулхэмом» (1:0, первый тайм) в 35-м туре АПЛ. На счету форварда теперь 20 мячей за клуб во всех турнирах в этом сезоне.
«Арсенал» купил игрока у «Спортинга» за 63,5+10 млн евро летом прошлого года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Оправдал свои деньги, в отличие от облизанных исака, и экитика которые стояли в 2 раза больше, а забили меньше
ну не равняй. Экитике стоит как дьокереш и был прекрасен до травмы. Исаак без предсезонки (сам виноват) но еще и сломан большую часть сезона
Бро будет следующий сезон..тогда и посмотрим где твой витек окажется 🤣
Если ещё прибавит после первого сезона может и начнёт клепать в АПЛ как в Португалии.
Виктор потихоньку вливается ❤️
Санчес был в порядке
