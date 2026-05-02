Дьокереш – первый игрок со времен Алексиса, забивший 20+ голов в дебютном сезоне за «Арсенал»

Дьокереш забил 20 голов за «Арсенал» в дебютный сезон в клубе.

Виктор Дьокереш стал первым игроком «Арсенала », забившим 20+ голов в дебютном сезоне за клуб со времен Алексиса Санчеса .

У чилийца было 25 мячей в сезоне-2014/15.

Дьокереш отличился в матче с «Фулхэмом » (1:0, первый тайм) в 35-м туре АПЛ . На счету форварда теперь 20 мячей за клуб во всех турнирах в этом сезоне.

«Арсенал» купил игрока у «Спортинга» за 63,5+10 млн евро летом прошлого года.