  • Дьокереш – первый игрок со времен Алексиса, забивший 20+ голов в дебютном сезоне за «Арсенал»
Дьокереш забил 20 голов за «Арсенал» в дебютный сезон в клубе.

Виктор Дьокереш стал первым игроком «Арсенала», забившим 20+ голов в дебютном сезоне за клуб со времен Алексиса Санчеса.

У чилийца было 25 мячей в сезоне-2014/15.

Дьокереш отличился в матче с «Фулхэмом» (1:0, первый тайм) в 35-м туре АПЛ. На счету форварда теперь 20 мячей за клуб во всех турнирах в этом сезоне. 

«Арсенал» купил игрока у «Спортинга» за 63,5+10 млн евро летом прошлого года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Оправдал свои деньги, в отличие от облизанных исака, и экитика которые стояли в 2 раза больше, а забили меньше
ну не равняй. Экитике стоит как дьокереш и был прекрасен до травмы. Исаак без предсезонки (сам виноват) но еще и сломан большую часть сезона
Бро будет следующий сезон..тогда и посмотрим где твой витек окажется 🤣
Если ещё прибавит после первого сезона может и начнёт клепать в АПЛ как в Португалии.
Виктор потихоньку вливается ❤️
Санчес был в порядке
