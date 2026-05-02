  У Дьокереша 21 гол за «Арсенал» в 50 матчах сезона – сегодня сделал дубль в игре с «Фулхэмом». Шведа купили за 63,5+10 млн евро
У Дьокереша 21 гол за «Арсенал» в 50 матчах сезона – сегодня сделал дубль в игре с «Фулхэмом». Шведа купили за 63,5+10 млн евро

Виктор Дьокереш забил 20-й и 21-й голы в сезоне за «Арсенал».

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш забил 20-й гол и 21-й голы за клуб в сезоне.

Швед замкнул прострел Букайо Сака на 9-й минуте матча против «Фулхэма» в 35-м туре АПЛ. В конце тайма он оформил дубль.

Эти голы стали для Дьокереша 13-м и 14-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Также на счету форварда 5 мячей в Лиге чемпионов и по одному – в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Он проводит 50-й матч в сезоне.

Подробную статистику Дьокереша, купленного за 63,5+10 млн евро у «Спортинга», можно найти здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Нормальная статистика
Ну кстати он в борьбе и подборах мячей прибавил, раньше просто падал , а сейчас ставит корпус, стоит на ногах, мяч не теряет
Это только первый сезон. Во втором сезоне он ещё больше забьёт. Как раз настоящий форвард и может принести Арсеналу титул. А не атакующие полузащитники, которых упорно в атаку ставят.
Охренеть , 50й матч , теперь это норма
Вы думаете раньше меньше чтоли было ?
Так и раньше было для клубов, которые играли в еврокубках...такое уже не один десяток лет.
Хороший первый сезон. Дальше - больше. Предсезонка, акклиматизация, сыгранность с партнерами. Характер и настырность у шведа есть, как и бомбардирские качества.
Как и ожидалось, двадцаточку свою положил. Ну и еще есть несколько игр. Можно (и нужно) еще.
Дьокерш пока идёт по пути Жиру. Тот тоже в начале был хорош только в довольно статичной борьбе, казался грузным, медленным, тугим. А потом выяснилось, что и бить прекрасно может с обеих ног, и техничен, и пасует тоже хорошо. Другое дело, что в плане техники и выдумки у Жиру были куда более тонкие партнеры, а тренер Венгер. А тут приунывшие Сака и Эдегор, да стареющий Троссард хоть какую-то фантазию могут проявить, про Артету молчу.
О, если Витя повторит путь развития Жиру, это будет прекрасно. Но учиться, действительно, не у кого…
Сака и уныние сегодня были не совместимы
Виктор вошел в десятку лучших бомбардиров сезона, а среди нападающих уступает только Кейну, Мбаппе, Холанду. Игору Тиаго и Ундаву. Да, у Дьокереша много матчей, но не стоит забывать, что он играет в АПЛ. Поэтому не понимаю, откуда берутся слухи вроде того, что его летом уже продадут. В прошлом сезоне лучшим из Арсенала был Кай Хавертц с 15 голами в 36 матчах. Сыграл меньше, но общая динамика налицо, тут еще сезон не закончился. Тем более, что немец в двух последних сезонах надолго выбывал из-за травм, а нападающий нужен каждый матч, это тоже фактор.

А в 2026 году Дьокереш прямо сейчас третий по итогам 4-х месяцев с небольшим. Лучше Кейн (24) и Ямаль (15), а дальше вместе со шведом Дембеле, Серлот, Ундав и Винисиус (по 14). Нормально он забивает.
Очень во время начал забивать и голевые отдавать, преобразился в игре с Фулхэмом Арсенал
