У Дьокереша 21 гол за «Арсенал» в 50 матчах сезона – сегодня сделал дубль в игре с «Фулхэмом». Шведа купили за 63,5+10 млн евро

Нападающий «Арсенала » Виктор Дьокереш забил 20-й гол и 21-й голы за клуб в сезоне.

Швед замкнул прострел Букайо Сака на 9-й минуте матча против «Фулхэма » в 35-м туре АПЛ . В конце тайма он оформил дубль.

Эти голы стали для Дьокереша 13-м и 14-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Также на счету форварда 5 мячей в Лиге чемпионов и по одному – в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Он проводит 50-й матч в сезоне.

Дьокереш был куплен за 63,5+10 млн евро у «Спортинга».