У Дьокереша 21 гол за «Арсенал» в 50 матчах сезона – сегодня сделал дубль в игре с «Фулхэмом». Шведа купили за 63,5+10 млн евро
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш забил 20-й гол и 21-й голы за клуб в сезоне.
Швед замкнул прострел Букайо Сака на 9-й минуте матча против «Фулхэма» в 35-м туре АПЛ. В конце тайма он оформил дубль.
Эти голы стали для Дьокереша 13-м и 14-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Также на счету форварда 5 мячей в Лиге чемпионов и по одному – в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Он проводит 50-й матч в сезоне.
Подробную статистику Дьокереша, купленного за 63,5+10 млн евро у «Спортинга», можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
А в 2026 году Дьокереш прямо сейчас третий по итогам 4-х месяцев с небольшим. Лучше Кейн (24) и Ямаль (15), а дальше вместе со шведом Дембеле, Серлот, Ундав и Винисиус (по 14). Нормально он забивает.