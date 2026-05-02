Компани о 3:3 с «Хайденхаймом»: «Борьба за выживание иногда придает командам много сил. Мы всегда должны уважать соперника»
Компани прокомментировал ничью с «Хайденхаймом».
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей с «Хайденхаймом» в 32-м туре Бундеслиги (3:3).
«Мы всегда должны уважать соперника. Борьба за выживание иногда придает командам много сил.
В первом тайме все шло хорошо для «Хайденхайма», но не для нас. Я понимаю, что не все может всегда быть идеальным, но то, как у нас снова и снова получалось отыграться, – это не само собой разумеющееся.
Теперь эта игра окончена, все в строю. Это то, чего мы хотели. Теперь мы можем сосредоточиться на матче [с «ПСЖ»] в среду», – сказал Компани.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Солидно Бавария пропускает в последних матчах
Солидно Бавария пропускает в последних матчах
Солидно Бавария забивает, а если взять основу, то за 3 игры счёт 10:6 в пользу Баварии))
Проблемная Бавария, но хоть не ленятся отыгрывать, реал или атлетико сливают сразу.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем