Компани о 3:3 с «Хайденхаймом»: «Борьба за выживание иногда придает командам много сил. Мы всегда должны уважать соперника»

Компани прокомментировал ничью с «Хайденхаймом».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей с «Хайденхаймом » в 32-м туре Бундеслиги (3:3).

«Мы всегда должны уважать соперника. Борьба за выживание иногда придает командам много сил.

В первом тайме все шло хорошо для «Хайденхайма», но не для нас. Я понимаю, что не все может всегда быть идеальным, но то, как у нас снова и снова получалось отыграться, – это не само собой разумеющееся.

Теперь эта игра окончена, все в строю. Это то, чего мы хотели. Теперь мы можем сосредоточиться на матче [с «ПСЖ»] в среду», – сказал Компани.