Алаев о Первой лиге: «С начала года понимал, что не так много клубов получат лицензии для РПЛ. Мы же смотрим инфраструктуру, документы. У первой четверки проблем нет»

Алаев о Первой лиге: у первой четверки нет проблем с лицензированием для РПЛ.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах с лицензированием для участия в Мир РПЛ у клубов PARI Первой лиги.

Ранее сообщалось , что на повышение в классе могут рассчитывать только «Факел », «Родина », «Урал » и «Ротор », входящие в топ-4 Лиги PARI после 31 тура. У «Челябинска » и костромского «Спартака» нет подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков.

«Я не член комиссии по лицензированию. Но изначально понимал, что у многих команд Футбольной национальной лиги возникнут большие проблемы с лицензированием, к моему сожалению. Мне бы хотелось, чтобы все они получали лицензии.

Но мы же тоже ездим, смотрим инфраструктуру, документы по нашим критериям. Я понимал еще с начала года, что, к сожалению, не так много клубов получат лицензии. У первой четверки проблем нет», – сказал Алаев.