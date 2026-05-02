Алаев о Первой лиге: «С начала года понимал, что не так много клубов получат лицензии для РПЛ. Мы же смотрим инфраструктуру, документы. У первой четверки проблем нет»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах с лицензированием для участия в Мир РПЛ у клубов PARI Первой лиги. 

Ранее сообщалось, что на повышение в классе могут рассчитывать только «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор», входящие в топ-4 Лиги PARI после 31 тура. У «Челябинска» и костромского «Спартака» нет подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков.

«Я не член комиссии по лицензированию. Но изначально понимал, что у многих команд Футбольной национальной лиги возникнут большие проблемы с лицензированием, к моему сожалению. Мне бы хотелось, чтобы все они получали лицензии.

Но мы же тоже ездим, смотрим инфраструктуру, документы по нашим критериям. Я понимал еще с начала года, что, к сожалению, не так много клубов получат лицензии. У первой четверки проблем нет», – сказал Алаев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Если большинство клубов в стране не соответствуют вашим критериям, возможно эти критерии завышены и их нужно пересмотреть?
Отказаться от фан-айди?! Что дальше? Президента сменить?!
Для начала в рпл. :)
А для чего проводится розыгрыш Первой лиги, если только несколько фаворитов могут выйти в РПЛ? В Испании на очень маленьких стадионах играют, в Германии в одном шаге от Бундеслиги второй сезон находится Эльферсберг из общины на 13 тысяч человек, там за трибунами машины ездят. Поставьте систему за счет лиги, это же явно неспортивное правило.
Чтобы десятки тысяч людей увидели лучшую лигу мира, очевидно же.
Там нет фан-айди. А только это обеспечивает безопасность на наших стадионах.
вот вам и спортивный принцип. а стадионы соответствующие регламенту часто пустые на играх
Первая четверка и есть спортивный принцип, прям сейчас
тут не конкретно по ситуации, а то, что ежегодно лишают лицензии клубы которые попадают в стыки...
и смысл тогда проводить чемпионат фнл? до начала сезона определяем несколько команд, которые соответствуют регламенту и вот они пусть играют между собой пульку за выход в рпл. остальные могут вернуться во втордив и играть в своей региональной зоне, чтобы не мотаться по всей стране ради бесполезных матчей, на которые всё равно ходит полтора человека
Уродливый российский футбол, когда У городов вроде Челябинска и Костромы практически нет шансов привезти к себе в город РПЛ. Но Родина, которая без болельщиков и как пятое колесо в Москве, может не париться относительно стадиона.
Найди бабки посторой стадион в Костроме. Тебя же так волнует... Почему ничего не делаешь?! Опять ждешь , пока кто то чет сделает , а ты отпишешься "опять фигню сделали")))))))
Даже отвечать тебе по существу не вижу смысла. Дешёвая и убогая попытка набросить на вентилятор с твоей стороны.
Играют же в других странах и на вполне сельских стадионах. В главных лигах. А у нас нельзя. Но Сочи можно. Ходит 98 человек, зато вместимость соответствует. Бред
Прекрасно получается. На ЧМ скинулись всей страной для нескольких городов на стадионы.
Теперь эти города имеют право играть в высшем дивизионе, а у других "плохая инфраструктура"

Завышенные требования у лиги, в топ-5 чемпионатов можно скромные стадионы допускать, а у нас нельзя
В Италии то же самое для Серии А, 10000 мест, освещение и прочие дела. Правда там можно любой стадик в стране арендовать, если своего нет.
Зачем вообще играть весь турнир ?? Проводить 300 матчей, тратить акулиарды бюджетных рублей , если со старта известно, что повысится могут только четыре клуба???? Это такой цирк несусветный. Почему РПЛ не может фан айди устанавливать все системы новым командам ??
Дело не в фан айди. Обычно стадионы сильно не соответствуют требованиям. Например банально целый сектор находиться в аварийном состоянии(Челябинск) или технические требования не соответствуют(освещение, техническая проводка для камер и т.д.).
Плюс сами клубы не готовы расширять бюджет под РПЛ(условный губернатор даёт 1млр рублей на сезон, а увеличить эту сумму не готов).
О чём говорить, если 3-4 клуба из ФНЛ играют на стадионах в других регионах, т.к. их стадионы не могут принять даже матчи ФНЛ.
Правильно, пускайте в РПЛ ещё один нахер никому не нужный московский клуб вместо региональных, во-о-о-о-о-о-от такое разнообразие городов в Премьер-лиге будет! Дебилы
Алаев о Первой лиге: «С начала года понимал, что не так много клубов получат лицензии для РПЛ(с).А для чего они тогда играют?
чтобы не вылететь во вторую лигу
Ну нет.А те кто как Новороссийск выходили в РПЛ но им не дали из-за стадиона.Для чего играли?Сразу же знали все про стадион.Это просто очередная тупость наших руководителей.
