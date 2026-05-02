Алаев о Первой лиге: «С начала года понимал, что не так много клубов получат лицензии для РПЛ. Мы же смотрим инфраструктуру, документы. У первой четверки проблем нет»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах с лицензированием для участия в Мир РПЛ у клубов PARI Первой лиги.
Ранее сообщалось, что на повышение в классе могут рассчитывать только «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор», входящие в топ-4 Лиги PARI после 31 тура. У «Челябинска» и костромского «Спартака» нет подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков.
«Я не член комиссии по лицензированию. Но изначально понимал, что у многих команд Футбольной национальной лиги возникнут большие проблемы с лицензированием, к моему сожалению. Мне бы хотелось, чтобы все они получали лицензии.
Но мы же тоже ездим, смотрим инфраструктуру, документы по нашим критериям. Я понимал еще с начала года, что, к сожалению, не так много клубов получат лицензии. У первой четверки проблем нет», – сказал Алаев.
Теперь эти города имеют право играть в высшем дивизионе, а у других "плохая инфраструктура"
Завышенные требования у лиги, в топ-5 чемпионатов можно скромные стадионы допускать, а у нас нельзя
Плюс сами клубы не готовы расширять бюджет под РПЛ(условный губернатор даёт 1млр рублей на сезон, а увеличить эту сумму не готов).
О чём говорить, если 3-4 клуба из ФНЛ играют на стадионах в других регионах, т.к. их стадионы не могут принять даже матчи ФНЛ.