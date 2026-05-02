Дивеев забил ЦСКА и не стал праздновать. Защитник «Зенита» поднял руки вверх
Игорь Дивеев забил в первом официальном матче против ЦСКА после перехода в «Зенит».
На 30-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ защитник головой замкнул подачу Педро дос Сантоса с углового.
Сравняв счет, 26-летний футболист не стал праздновать. Он поднял руки вверх, словно извиняясь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
ЦСКА – «Зенит». 1:1 – Дивеев ответил на гол Облякова! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Дивеев конечно монстр какой то, всё успевает. Зачем нужно было отдавать за бревно и пару рублей
за 2 бревна, на сдачу Баринова купили
Данилов сыграл хорошо
уже в очной встрече обошёл Гонду)
Дивеев из лучших в составе Зенита сегодня
Круто он конечно верховые единоборства выигрывает
Игра Игоря сегодня вызывает восхищение, сам забивает, и отрабатывает в обороне на все сто! Лучшая версия самого себя!
Тем обиднее что человек не стал пробовать себя в Европе
Ну тут респект однозначно
Все правильно сделал
Респект.
Дивеев отлично отыграл, машина, спасибо.
Отличный тайм ои Дивеева. Успевает и вперед, и назад.
Доказал. Красавец.
