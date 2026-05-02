Дивеев забил ЦСКА и не стал праздновать. Защитник «Зенита» поднял руки вверх

Игорь Дивеев забил в первом официальном матче против ЦСКА после перехода в «Зенит ».

На 30-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ защитник головой замкнул подачу Педро дос Сантоса с углового.

Сравняв счет, 26-летний футболист не стал праздновать. Он поднял руки вверх, словно извиняясь.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

ЦСКА – «Зенит». 1:1 – Дивеев ответил на гол Облякова! Онлайн-трансляция