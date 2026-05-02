Фото
32

Дивеев забил ЦСКА и не стал праздновать. Защитник «Зенита» поднял руки вверх

Игорь Дивеев забил в первом официальном матче против ЦСКА после перехода в «Зенит».

На 30-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ защитник головой замкнул подачу Педро дос Сантоса с углового.

Сравняв счет, 26-летний футболист не стал праздновать. Он поднял руки вверх, словно извиняясь.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

ЦСКА – «Зенит». 1:1 – Дивеев ответил на гол Облякова! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoИгорь Дивеев
logoПедро дос Сантос
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дивеев конечно монстр какой то, всё успевает. Зачем нужно было отдавать за бревно и пару рублей
Ответ Bucefall
Дивеев конечно монстр какой то, всё успевает. Зачем нужно было отдавать за бревно и пару рублей
за 2 бревна, на сдачу Баринова купили
Ответ Bucefall
Дивеев конечно монстр какой то, всё успевает. Зачем нужно было отдавать за бревно и пару рублей
Данилов сыграл хорошо
уже в очной встрече обошёл Гонду)
Дивеев из лучших в составе Зенита сегодня
Ответ nick-basil
Дивеев из лучших в составе Зенита сегодня
Круто он конечно верховые единоборства выигрывает
Ответ Kayato
Круто он конечно верховые единоборства выигрывает
Комментарий скрыт
Игра Игоря сегодня вызывает восхищение, сам забивает, и отрабатывает в обороне на все сто! Лучшая версия самого себя!
Ответ Сергей Жарковский
Игра Игоря сегодня вызывает восхищение, сам забивает, и отрабатывает в обороне на все сто! Лучшая версия самого себя!
Тем обиднее что человек не стал пробовать себя в Европе
Ну тут респект однозначно
Все правильно сделал
Респект.
Дивеев отлично отыграл, машина, спасибо.
Отличный тайм ои Дивеева. Успевает и вперед, и назад.
Доказал. Красавец.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве – 3:1. Энрике, Соболев и Дивеев забили, у Глушенкова два ассиста
2 мая, 17:55
Дивеев о матче с ЦСКА: «Все спрашивают про «особый настрой» и «принципиальность» – скажу честно, все это присутствует. Но самое важное – это три очка»
30 апреля, 12:09
Рекомендуем
Главные новости
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
10 минут назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
13 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
15 минут назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
25 минут назад
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
36 минут назад
Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»
39 минут назад
Пять клубов АПЛ дошли до финала ЛЧ за последние 8 лет. Из любой другой лиги – не больше двух команд за это время
44 минуты назад
Артета впервые вышел в финал ЛЧ – в качестве тренера «Арсенала»
54 минуты назад
«Атлетико» не выигрывает трофеев 5 сезонов подряд. Команда Симеоне вылетела из ЛЧ от «Арсенала»
57 минут назад
«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории и впервые с 2006 года
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
54 секунды назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
54 секунды назад
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
4 минуты назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
25 минут назад
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
29 минут назад
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
45 минут назад
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
49 минут назад
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
58 минут назад
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 20:43
Воспитанник «Сосьедада» Элустондо уйдет в конце сезона. Он провел 310 матчей за клуб
сегодня, 20:35
Рекомендуем