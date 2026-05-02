Комличенко пропустит последние матчи сезона. У форварда «Локомотива» повреждение наружной боковой связки колена

Николай Комличенко пропустит последние матчи этого сезона.

Нападающий «Локомотива » получил травму колена в матче с «Динамо» в 28-м туре Мир РПЛ (1:1).

Железнодорожники сообщили, что у игрока выявлено повреждение наружной боковой связки колена. В ближайшее время он пройдет дообследование с целью выработки оптимального плана лечения, но в текущем сезоне он больше не сыграет.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.