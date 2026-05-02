  • Комличенко пропустит последние матчи сезона. У форварда «Локомотива» повреждение наружной боковой связки колена
17

Николай Комличенко пропустит последние матчи этого сезона. 

Нападающий «Локомотива» получил травму колена в матче с «Динамо» в 28-м туре Мир РПЛ (1:1).

Железнодорожники сообщили, что у игрока выявлено повреждение наружной боковой связки колена. В ближайшее время он пройдет дообследование с целью выработки оптимального плана лечения, но в текущем сезоне он больше не сыграет. 

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Локомотив
премьер-лига Россия
Николай Комличенко
травмы
шансы на бронзу растут 😁
повреждение наружной боковой связки полена
Усиление для локо
Энты отнесут его куда надо, проснётся в белых простынях, целый и невредимый
Не велика потеря
Ну это считай усиление для команды -)
Как раз та, что за нырки отвечает)
Хоть не проиграли
Какие связки у деревянного? Так и скажите, что сучок сломался
