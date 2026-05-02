Агент Чернова об интересе «Локомотива»: «После выходных запланирована встреча, обсудим возможность перехода Никиты. Интерес к нему от других клубов есть»
Владимир Кузьмичев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, арендованного «Крыльями Советов», отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к игроку.
«Мы еще не встречались с руководством «Локомотива». Но после выходных запланирована встреча со спортивным директором. Как понимаю, обсудим и возможность перехода Никиты в клуб. Интерес к нему от других клубов есть.
Никита – квалифицированный игрок, который на поле показывает свою состоятельность. По окончании чемпионата он будет свободным агентом. Несколько клубов проявляют предметный интерес», – сказал Кузьмичев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
##### и главное зачем?
Судя по последним новостям это будет Dream Team!!! 🤣 Слава Ротенбергу)))
