Агент Чернова об интересе «Локомотива»: «После выходных запланирована встреча, обсудим возможность перехода Никиты. Интерес к нему от других клубов есть»

Агент Чернова об интересе «Локомотива»: после выходных запланирована встреча.

Владимир Кузьмичев , агент защитника «Спартака » Никиты Чернова , арендованного «Крыльями Советов», отреагировал на информацию об интересе «Локомотива » к игроку.

«Мы еще не встречались с руководством «Локомотива». Но после выходных запланирована встреча со спортивным директором. Как понимаю, обсудим и возможность перехода Никиты в клуб. Интерес к нему от других клубов есть.

Никита – квалифицированный игрок, который на поле показывает свою состоятельность. По окончании чемпионата он будет свободным агентом. Несколько клубов проявляют предметный интерес», – сказал Кузьмичев.