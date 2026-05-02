«Бавария» набрала 29 очков в сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей. Это повторение рекорда чемпионата
«Бавария» повторила необычное достижение «Байера».
«Бавария» набрала 29 очков в текущем сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей.
Мюнхенский клуб повторил рекорд лиги, установленный «Байером» в сезоне-1999/00. Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Хайденхаймом» в 32-м туре чемпионата Германии (3:3), отыгравшись на 10-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Майкла Олисе.
«Бавария» уже гарантировала себе титул чемпиона Германии – на ее счету 83 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если продолжат развлекаться со вторым составом в первом тайме, то это не последние очки)
Баварии просто так интереснее 🙂
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем