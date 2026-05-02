«Бавария» набрала 29 очков в сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей. Это повторение рекорда чемпионата

«Бавария» повторила необычное достижение «Байера».

«Бавария» набрала 29 очков в текущем сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей.

Мюнхенский клуб повторил рекорд лиги, установленный «Байером » в сезоне-1999/00. Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Хайденхаймом » в 32-м туре чемпионата Германии (3:3), отыгравшись на 10-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Майкла Олисе.

«Бавария » уже гарантировала себе титул чемпиона Германии – на ее счету 83 очка.