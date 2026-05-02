Дмитрий Селюк: «Артига – лучший тренер РПЛ. За весну «Рубин» отыграл у «Балтики» 8 очков, что практически невозможно»

Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Рубина» над «Балтикой» (1:0) в Мир РПЛ.

«Мастерство Артиги дает о себе знать. На сегодняшний день Франк является лучшим тренером РПЛ – при всем уважении к другим специалистам. Даку в этом матче первый гол забил и снова травмировался. Надеюсь, что он будет здоров, но и без него «Рубин» умеет играть.

Что касается «Балтики», я предсказывал, что они перестанут набирать очки к концу сезона. С самого начала Талалаев задает физически насыщенный футбол, который очень атлетичный и энергозатратный, поэтому в определенный период все посыпалось. Когда Артига приходил, до «Балтики» было 12 очков, а сейчас уже четыре. За весну «Рубин» отыграл восемь очков, что практически невозможно», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Без шуток, сразу видно, что он думающий, адаптивный тренер
Ответ Ильдар Исмагилов
Да он везде неплохо работал, как по мне. Почему-то у нас серьезно не воспринимал
