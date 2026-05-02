108

Карвахаль покинет «Реал» в конце сезона. Клуб не предложит защитнику контракт (Marca)

Карвахаль проводит последний сезон в «Реале».

Даниэль Карвахаль покинет «Реал» в конце сезона, сообщает Marca. 

Контракт 34-летнего защитника истекает в июне, и клуб уже принял решение не продлевать соглашение. 

Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года и выиграл с клубом 4 титула Ла Лиги и 6 трофеев Лиги чемпионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoДаниэль Карвахаль
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классическое прощание Реала с его легендарными футболистами.
Ответ Источник в сборной России
Классическое прощание Реала с его легендарными футболистами.
А что надо делать ?! Он проф-ый футболист. Сегодня нужен. В 34 не нужен. Или предложить ему контракт на 3 года и заплатить ему 15-20 млн просто так ( не знаю даже ЗП Карви ). Чувак....ты как-то мыслишь узко и странно в реалиях современного футбола.......соберись..............
Ответ Источник в сборной России
Классическое прощание Реала с его легендарными футболистами.
вспомни как попрощались с Месси ( по факсу) и Суаресом. Как Неймара продали за большие деньги, хотя он не хотел уходить. А тут у футболиста закончился контракт, из двух сезонов последних больше года не играл. Клуб ему выплатил все что должен. Прощальный матч могут максимум организовать и то после ЧМ.
После жеста Дани пешеход в сторону Трента, руководство Реала отправляет в пешее путешествие и Карвахаля.
Ответ Unnamed80
После жеста Дани пешеход в сторону Трента, руководство Реала отправляет в пешее путешествие и Карвахаля.
Карвахаль слил Арбелоа когда-то, теперь поменялись😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Карвахаль слил Арбелоа когда-то, теперь поменялись😎
Действительно королевский клуб с интригами королевского двора
Странные комменты, чел стал лютым хрусталем, надо прощаться хоть с какими-то позитивным наследством в конце, а не как условный Бускетс, которого в центре в последние сезоны имели без смазки все кому не лень.

У Реала в целом многие легенды покидали на все еще высоком уровне, Криш, Кросс, Модрич, Каземиро, Пепе, Рамос все покидали топ игроками, разве что Касильяс и Марсело уже заметно сдавшими, но там просто спад слишком резко произошел. Ну и Бейл как самая большая ошибка долгого нахождение легенды в клубе, не думаю что фаны Реала хотели запомнить Карвахаля как Бейла в его последние годы.
Ответ Pato07
Странные комменты, чел стал лютым хрусталем, надо прощаться хоть с какими-то позитивным наследством в конце, а не как условный Бускетс, которого в центре в последние сезоны имели без смазки все кому не лень. У Реала в целом многие легенды покидали на все еще высоком уровне, Криш, Кросс, Модрич, Каземиро, Пепе, Рамос все покидали топ игроками, разве что Касильяс и Марсело уже заметно сдавшими, но там просто спад слишком резко произошел. Ну и Бейл как самая большая ошибка долгого нахождение легенды в клубе, не думаю что фаны Реала хотели запомнить Карвахаля как Бейла в его последние годы.
Это не комменты, это хейт. Все адекваты понимают что Дани пора.
Ответ Pato07
Странные комменты, чел стал лютым хрусталем, надо прощаться хоть с какими-то позитивным наследством в конце, а не как условный Бускетс, которого в центре в последние сезоны имели без смазки все кому не лень. У Реала в целом многие легенды покидали на все еще высоком уровне, Криш, Кросс, Модрич, Каземиро, Пепе, Рамос все покидали топ игроками, разве что Касильяс и Марсело уже заметно сдавшими, но там просто спад слишком резко произошел. Ну и Бейл как самая большая ошибка долгого нахождение легенды в клубе, не думаю что фаны Реала хотели запомнить Карвахаля как Бейла в его последние годы.
Я не в курсе, в каких позах ты дружишь с парнями, но давай ты не будешь свои сексуальные фантазии перекладывать на других
Бускетс ушёл основным игроком и капитаном Барселоны, которая выиграла Ла Лигу с большим отрывом от Реала + у того же Реала выиграла Суперкубок в очном матче. И Серджи предлагали продление, но он отказался. Он ушёл на позитивной ноте
Карвахаль уходит переломанным лавочником, который ссорится с тренером и на скамейке шутит над партнерами и ему не предлагают продление

Так что перестань нести бред
Зато Месси так красиво проводили, что уже 5 лет после проводов платят ему зарплату 😂😂😂
Ответ Аргентинский душитель
Зато Месси так красиво проводили, что уже 5 лет после проводов платят ему зарплату 😂😂😂
Комментарий скрыт
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Жаль нечем, на Негрейру все ушло
Жаль, конечно, последний из легендарной гвардии, но время идёт, ничего не поделаешь. Вписал навсегда свое имя в историю клуба
Ответ Ккк_1116498071
Жаль, конечно, последний из легендарной гвардии, но время идёт, ничего не поделаешь. Вписал навсегда свое имя в историю клуба
Нет не последний,Чакыр еще в деле!
Ответ Т Марк
Нет не последний,Чакыр еще в деле!
Ну он же не такой легендарный, как Негрейра, Эвребе, Айтекин. На спортсе его не знают особо
Риго так не любит Реал , что аж всё за него знает досконально. Каждый чих за 30 лет от Реала сразу приводит. Красавчик.А За Роналду больше чем сам Роналду про себя знает.))
" а вот в 2011 в 19-32 в 8 туре ЛЛ Роналду как черт себя повел на поле,а Реал в лице руководства его поддержали сказали в статье марка от 10.08.2011 то то и то то. Вот лошки меньче чем клуб".))))
Ответ Треска
Риго так не любит Реал , что аж всё за него знает досконально. Каждый чих за 30 лет от Реала сразу приводит. Красавчик.А За Роналду больше чем сам Роналду про себя знает.)) " а вот в 2011 в 19-32 в 8 туре ЛЛ Роналду как черт себя повел на поле,а Реал в лице руководства его поддержали сказали в статье марка от 10.08.2011 то то и то то. Вот лошки меньче чем клуб".))))
Обычный хейтер на зарплате. Ничего он не знает, а если и знает то всегда сочиняет много. Регина она и в Африке регина.
6 трофеев Лиги чемпионов…!
Ответ Maverick1st
6 трофеев Лиги чемпионов…!
Больше , чем у сине- коричневых!
Спасибо капитану за все! Шикарная получилась карьера, пример для многих кантерано. Ушел в аренду, проявил себя, вернулся и стал легендой клуба. 2024 год вообще провел на мегавысоком уровне. Жаль, что после такого шикарного сезона получил такую тяжелую травму.
Абсолютно здравое решение клуба, коих в последние годы не очень много.
Ещё одного (уже к сожалению факт) хрусталя, да ещё и явно возрастного и уставшего, точно не нужно.
При всем уважении к прошлым заслугам Карвахаля - этот сезон окончательно показал, что ни здоровьем, ни физикой, человек уже не тащит.
А из-за своего маниакального желания отправиться на последний мундиаль ещё и стал явным токсиком, разрушающим атмосферу в команде.
Уходит последний из того великого состава, но это жизнь, все проходит, и никто не вечен
ЛЕГЕНДА BLANCOS👑
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карвахаль не сыграет с «Барселоной». Защитник «Реала» выбыл на две недели из-за трещины мизинца правой стопы
2 мая, 09:19
Карвахаль показал жест «пешеход», когда Трент не побежал назад в матче с «Бетисом»
28 апреля, 10:20Видео
У Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера (The Athletic)
27 апреля, 13:50
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
20 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
23 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
33 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
35 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
59 минут назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
59 минут назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
5 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
8 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
22 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
40 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
49 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
55 минут назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем