Карвахаль покинет «Реал» в конце сезона. Клуб не предложит защитнику контракт (Marca)
Карвахаль проводит последний сезон в «Реале».
Даниэль Карвахаль покинет «Реал» в конце сезона, сообщает Marca.
Контракт 34-летнего защитника истекает в июне, и клуб уже принял решение не продлевать соглашение.
Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года и выиграл с клубом 4 титула Ла Лиги и 6 трофеев Лиги чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
У Реала в целом многие легенды покидали на все еще высоком уровне, Криш, Кросс, Модрич, Каземиро, Пепе, Рамос все покидали топ игроками, разве что Касильяс и Марсело уже заметно сдавшими, но там просто спад слишком резко произошел. Ну и Бейл как самая большая ошибка долгого нахождение легенды в клубе, не думаю что фаны Реала хотели запомнить Карвахаля как Бейла в его последние годы.
Бускетс ушёл основным игроком и капитаном Барселоны, которая выиграла Ла Лигу с большим отрывом от Реала + у того же Реала выиграла Суперкубок в очном матче. И Серджи предлагали продление, но он отказался. Он ушёл на позитивной ноте
Карвахаль уходит переломанным лавочником, который ссорится с тренером и на скамейке шутит над партнерами и ему не предлагают продление
Так что перестань нести бред
" а вот в 2011 в 19-32 в 8 туре ЛЛ Роналду как черт себя повел на поле,а Реал в лице руководства его поддержали сказали в статье марка от 10.08.2011 то то и то то. Вот лошки меньче чем клуб".))))
Ещё одного (уже к сожалению факт) хрусталя, да ещё и явно возрастного и уставшего, точно не нужно.
При всем уважении к прошлым заслугам Карвахаля - этот сезон окончательно показал, что ни здоровьем, ни физикой, человек уже не тащит.
А из-за своего маниакального желания отправиться на последний мундиаль ещё и стал явным токсиком, разрушающим атмосферу в команде.
Уходит последний из того великого состава, но это жизнь, все проходит, и никто не вечен