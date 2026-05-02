Карвахаль покинет «Реал» в конце сезона. Клуб не предложит защитнику контракт (Marca)

Карвахаль проводит последний сезон в «Реале».

Даниэль Карвахаль покинет «Реал » в конце сезона, сообщает Marca.

Контракт 34-летнего защитника истекает в июне, и клуб уже принял решение не продлевать соглашение.

Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года и выиграл с клубом 4 титула Ла Лиги и 6 трофеев Лиги чемпионов.