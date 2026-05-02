  • У «Балтики» 2 поражения и 4 ничьих в 6 последних матчах. Дальше – игры с «Локомотивом» и «Динамо»
«Балтика» не выиграла ни одного из шести последних матчей.

Серия неудачных результатов «Балтики» продолжилась. 

Сегодня команда Андрея Талалаева уступила «Рубину» со счетом 0:1 в 28-м туре Мир РПЛ. В шести последних матчах калининградский клуб потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью. 

В последних играх сезона «Балтика» встретится с «Локомотивом» и «Динамо». 

В данный момент клуб из Калининграда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Спесь хоть с блаблаблаева сбили , может.
А то он себя каким-то комбо из праймового Мауриньо с Клоппом почувствовал в этом сезоне
Вот вам и Андрюша
Падение дома Ашеров-Талалаевых...
Псих Талалаева в матче с ЦСКА слишком жестко аукнулся для Балтики.
Могли спокойно идти на 3-м месте сейчас, а на деле просто провалились…
Сильно поверили в себя. Скромнее бы чуть были, дотянули бы до места в пятёрке, что было бы успехом.
Ну вот, видимо, и конец сказки. Сломались главный бомбардир Хиль и основной воротчик Бориско - и всё, сил на финиш сезона не хватает.
А летом почти наверняка всех лидеров разберут топы.
Александр Викторыч Бубнов прав оказался в своих прогнозах по поводу Балтики
что за прогноз был? Что вчерашние ФНЛцы могут выдать серию без побед? Эка невидаль
Пока все в начале весны продолжали им петь дифирамбы, он один из немногих, кто предрекал им дальнейший провал, что собственно и произошло
Заметьте. Именно после того, как Талалаев выбил мяч в игре с ЦСКА на трибуну и пошла серия.
Есть такое слово - карма. И она весьма больно умеет сбивать спесь с таких персонажей.
И карма, и чисто по человечески я смотрю меньше кто хочет подтапливать за Балтику . Все именно так, после мерзости с ЦСКА
Действительно. Дело же не в том, что Балтика лишилась основных голкипера, страйкера (по сути едиственного) и центрального защитника - капитана, а в карме за выбитый мяч.
Ожидаемо, силы не бесконечны
Всё , сказка закончилась.
Не может всё держаться на физике, подсели ребята и на первый план выходит мастерство , которого малова-то.
По большому счёту , они и так прыгнули выше головы.
Причем тут физика, если у них три человека основы с крестами вылетело: основные кипер, нападающий и центральный защитник, не считая мелочи в лице пары человек из первой ротации. Там тупо некому играть сейчас.
Да у них игра поставлена за счёт физики.
Если вы это не видите, я тут при чём?
Они проигрывают далеко не топам, одно дело не давать, фолить, контратаковать, и другое — самим создавать, вот с этим и проблема.
Две игры дома — 0 голов.
В целом закономерный подытог, безусловно, успешного сезона -- даже если в оставшихся играх не наберут очков. Вторую часть чемпионата благополучно завалили. Но и так "Балтика" прыгнула выше головы. Колючая, бойкая, неуступчивая -- может отнять очки у любого соперника. Но все же по составу это середняк чемпионата.
