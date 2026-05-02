  ЦСКА рассматривает назначение экс-тренера «Севильи» Пимьенты. Это один из главных кандидатов клуба (Маттео Моретто)
ЦСКА рассматривает назначение экс-тренера «Севильи» Пимьенты. Это один из главных кандидатов клуба (Маттео Моретто)

ЦСКА может назначить экс-тренера «Севильи».

ЦСКА может возглавить Хавьер Гарсия Пимьента.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, 51-летний испанец является одним из основных кандидатов на пост главного тренера московского клуба. 

Ранее Пимьента работал в молодежных командах «Барселоны». С 2022 по 2024 год он возглавлял основную команду «Лас-Пальмаса», а с 2024-го по 2025-й – «Севилью». 

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков после 27 проведенных матчей. Команду возглавляет Фабио Челестини.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
После того, как убрали Гинера от фактического управления клубом, такое ощущение, что пришёл менеджмент красно/белых. Непонятные, нелогичные решения в управлении. Совершенно провальная траесфереая политика. Кажется, что "группа товарищей" пришла тупо бабки отмывать и делить. ЦСКА - многократный чемпион России и обладатель квбков, наша гордость и любовь! Что вы делаете с командой, ироды?
Ответ Доктор Но
Вот тоже пришел к такому мнению, даже сам факт что что ЦСКА теперь не борется за чемпионство налицо. Раньше какой бы не был состав или обойма, всегда боролись за чемпионство с 2002 года.
Когда у Гинера забрали клуб, за долги банку, ЦСКА превратился в обычный российский клуб, который используют для своих корыстных целей те, кто стоит сейчас у руководства клубом. Единственный частный клуб это Краснодар и вроде акрон- там такого бардака с тренерами и игроками нет, как и не было раньше в ЦСКА.
Не надо, пожалуйста, ну очередной гастролёр
Согласен полностью!!!
А кого ?
Черчесов в ЦСКА не поедет )
Прям перед матчем с Зенитом и надо было выкладывать...
Не исключено, что после матча с Зенитом новость с Челестини какая-нибудь появится
Согласен с тобой полностью
Появляется вопрос: а надо ли было увольнять Федотова?
Конечно да.
Хороший был тренер
Ну теперь официально - ЦСКА и Спартак братья навек.
Учитывая что в структуре Барсы работал, тоже начнёт у нас бездумно строить высокую линию обороны, выход из обороны только через пас, короче говоря, никакого прагматизма когда он нужен, так что, сомнительно
Да что за шутки? Очередного гастролёра? Зачем? Есть Личка, есть Ивич, готовые кандидаты с опытом работы в РПЛ.
Не хорошо вбрасывать фейки, прямо перед матчем! Какое то ИПСО третьей стороны.
Остается непонятным, зачем Игдисамова переводили в основную команду. Он отлично работал в молодежке, выпускал готовых топовых футболистов. Сейчас пошел учиться на Про. Типа, нужен еще один промежуточный тренер перед назначением Игдисамова? Или нафига его в принципе было выдергивать?
А он в футбол играл? Чеканить умеет?
Что скажет Мостовой?
