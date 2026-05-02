ЦСКА рассматривает назначение экс-тренера «Севильи» Пимьенты. Это один из главных кандидатов клуба (Маттео Моретто)
Как сообщает журналист Маттео Моретто, 51-летний испанец является одним из основных кандидатов на пост главного тренера московского клуба.
Ранее Пимьента работал в молодежных командах «Барселоны». С 2022 по 2024 год он возглавлял основную команду «Лас-Пальмаса», а с 2024-го по 2025-й – «Севилью».
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков после 27 проведенных матчей. Команду возглавляет Фабио Челестини.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
Черчесов в ЦСКА не поедет )
Что скажет Мостовой?