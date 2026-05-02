  • Кирьяков за сокращение числа легионеров в РПЛ без еврокубков: «Надо давать шанс нашим молодым игрокам. Может, немного искусственно делается, но это пойдет на пользу»
5

Бывший нападающий «Динамо», «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков поддержал сокращение числа легионеров в Мир РПЛ.

«Пока мы не участвуем в еврокубках, то я положительно отношусь к новому лимиту.

Надо давать шанс нашим молодым игрокам. Да, может, это немного искусственно делается, но все это пойдет на пользу. Когда вернемся на международную арену, то есть смысл вернуться к лимиту, который сейчас существует в РПЛ.

Мы хотим видеть наши клубы конкурентоспособными. К сожалению, российские футболисты все меньше отвечают международному уровню и требованиям, но этот формат должен положительно сказаться сейчас», – сказал Кирьяков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
лимит на легионеров
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Кирьяков
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А сейчас им кто-то мешает играть?
Разве нашим не дают шанс?
Любой лимит на легов будет полезен только вкупе с потолком зарплат. Ничего не поменяется от лишнего колченогого бюджетника на поле, ну возможно вернутся золотые времена, когда будут любых каличей пихать на позиции вратарей и крайних защитников. Вспоминаю тот самый матч, где Козлов закрыл Рунальду, и плачу
Среди бывших футболеров, пытающихся сейчас излагать свои мыслишки, есть хоть один умный? Этот то откуда вылез? Хочет вытеснить Семшова из ниши откровенных дураков)?
Это можно делать в ФНЛ. Если у нас путь сделать из РПЛ--->ФНЛ. Летс го.
