Кирьяков за сокращение числа легионеров в РПЛ без еврокубков: «Надо давать шанс нашим молодым игрокам. Может, немного искусственно делается, но это пойдет на пользу»

Кирьяков за сокращение числа легионеров: надо давать шанс нашим молодым игрокам.

Бывший нападающий «Динамо », «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков поддержал сокращение числа легионеров в Мир РПЛ .

«Пока мы не участвуем в еврокубках, то я положительно отношусь к новому лимиту.

Надо давать шанс нашим молодым игрокам. Да, может, это немного искусственно делается, но все это пойдет на пользу. Когда вернемся на международную арену, то есть смысл вернуться к лимиту, который сейчас существует в РПЛ.

Мы хотим видеть наши клубы конкурентоспособными. К сожалению, российские футболисты все меньше отвечают международному уровню и требованиям, но этот формат должен положительно сказаться сейчас», – сказал Кирьяков.