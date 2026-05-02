  • «Локо» рассматривает Чернова из «Спартака». Контракт защитника, арендованного «Крыльями», действует до 30 июня
32

«Локомотив» рассматривает защитника «Спартака» Чернова.

Состав «Локомотива» может пополнить защитник «Спартака» Никита Чернов, играющий за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Локомотив» рассматривает 30-летнего футболиста, контракт которого с красно-белыми рассчитан до 30 июня, на место центрального защитника, сообщает Иван Карпов.

В 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Никита забил 1 заработал 4 желтых карточки. Подробная статистика экс-игрока ЦСКА – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Можно бесконечно смотреть на эти вещи:
Арсенал который в конце сезона проигрывает борьбу за чемпионство,
Реал и Барселона которые всегда винят во всем судей,
Роналду который из года в год бьет новые рекорды
И как бывшие игроки Спартака переходят в Локомотив.
Ответ Artur Pokachevski
А потом выходят против Спартака и обыгрывают его.
Безотносительно навыков Чернова, я не могу понять, зачем отдавать человека, у которого истекает контракт, в аренду и при этом продолжать платить ему зарплату. Видимо что бы это постичь нужно заканчивать секретные курсы, только после них берут работать управленцем в Спартак.
Ответ Barmaleika
Чтобы не платить всю зарплату (Крылья платят 50%). В отсутствие покупателей хоть какая-то экономия.
Ответ Barmaleika
Это может быть хорошее отношение между клубом и футболистом, а может быть частью сделки с его агентом (чтобы привел Ракова).
Все нормально у спартаковских управленцев. Пруцева продлили на выгодных для себя условиях перед тем, как в аренду в Локо отдать
Чернов нормально карьеру по московским клубам сделал))
Ответ a2wai
Если Спартак его отдаст хороший игрок
Ответ Саша Котляров
Вообще не понимаю, чем Чернов слабее того Джику.
Может Чернов и не уровень топовых центральных защитников лиги, но уж точно лучше чем опускать на эту позицию Литвинова
Грамотно. Спартак не дорожит качественными русскими игроками. Ну, и Карседо не нужно раздваиваться. Только в играх с Локомотивом ему будут напоминать, что там двое наших.
Ответ Мой Спартак
А в чём Чернов является качественным центральным защитником?! Медленный. Первый пас отсутствует.
Ответ Мой Спартак
Согласен с тобой полностью
Зачем?! Не надо его.
Нет уж, лучше Андраде
Не знаю ,нужен ли ,ну если на замену свободным агентом то неплохо
Спартак Черкизово в своем репертуаре
