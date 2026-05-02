«Локо» рассматривает Чернова из «Спартака». Контракт защитника, арендованного «Крыльями», действует до 30 июня

«Локомотив» рассматривает защитника «Спартака» Чернова.

Состав «Локомотива » может пополнить защитник «Спартака » Никита Чернов , играющий за «Крылья Советов » на правах аренды.

«Локомотив» рассматривает 30-летнего футболиста, контракт которого с красно-белыми рассчитан до 30 июня, на место центрального защитника, сообщает Иван Карпов.

В 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Никита забил 1 заработал 4 желтых карточки. Подробная статистика экс-игрока ЦСКА – здесь .