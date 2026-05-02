«Локо» рассматривает Чернова из «Спартака». Контракт защитника, арендованного «Крыльями», действует до 30 июня
Состав «Локомотива» может пополнить защитник «Спартака» Никита Чернов, играющий за «Крылья Советов» на правах аренды.
«Локомотив» рассматривает 30-летнего футболиста, контракт которого с красно-белыми рассчитан до 30 июня, на место центрального защитника, сообщает Иван Карпов.
В 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Никита забил 1 заработал 4 желтых карточки. Подробная статистика экс-игрока ЦСКА – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
32 комментария
Арсенал который в конце сезона проигрывает борьбу за чемпионство,
Реал и Барселона которые всегда винят во всем судей,
Роналду который из года в год бьет новые рекорды
И как бывшие игроки Спартака переходят в Локомотив.
Все нормально у спартаковских управленцев. Пруцева продлили на выгодных для себя условиях перед тем, как в аренду в Локо отдать