Бэллард из «Сандерленда» схватил Арокодаре за волосы и был удален. В январе за такой же фол против форварда «Вулвс» красную показали защитнику «Эвертона» Кину
Защитник Дэниэл Бэллард, ведя на 24-й минуте борьбу с форвардом Толу Арокодаре, сзади схватил нигерийца за дреды. Арбитр Пол Тирни удалил Бэлларда при помощи ВАР за неспортивное поведение.
Отметим, что это не первая красная карточка за подобное нарушение против Арокодаре. В январе защитник «Эвертона» Майкл Кин дернул Толу за волосы и был удален.
Я вообще не уверен что за касание волос в пылу борьбы нужно по умолчанию давать красную, с чего бы? Желтую - да, ну а так, больно, неприятно, но не травмоопасно же, плюс минус как за руку потянуть, там в принципе ее вывихнуть можно, а с волосами то что?
Длинные волосы это выбор игрока так то, они вполне могут и в глаз попасть в борьбе, в принципе не мешало бы обязать из прятать под повязкой во время матча, ну как украшения же обязали снимать, так и тут
Привет от Кукурейи