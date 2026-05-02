Бэллард из «Сандерленда» схватил Арокодаре за волосы и был удален. В январе за такой же фол против форварда «Вулвс» красную показали защитнику «Эвертона» Кину

Футболиста «Сандерленда» удалили за захват соперника за волосы.

Футболист «Сандерленда» получил прямую красную карточку за то, что схватил за волосы соперника из «Вулверхэмптона».

Защитник Дэниэл Бэллард, ведя на 24-й минуте борьбу с форвардом Толу Арокодаре, сзади схватил нигерийца за дреды. Арбитр Пол Тирни удалил Бэлларда при помощи ВАР за неспортивное поведение.

Отметим, что это не первая красная карточка за подобное нарушение против Арокодаре. В январе защитник «Эвертона» Майкл Кин дернул Толу за волосы и был удален.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Хз, он тут за футболку хватает и косичка попала в руку, разве нет?
Я вообще не уверен что за касание волос в пылу борьбы нужно по умолчанию давать красную, с чего бы? Желтую - да, ну а так, больно, неприятно, но не травмоопасно же, плюс минус как за руку потянуть, там в принципе ее вывихнуть можно, а с волосами то что?

Длинные волосы это выбор игрока так то, они вполне могут и в глаз попасть в борьбе, в принципе не мешало бы обязать из прятать под повязкой во время матча, ну как украшения же обязали снимать, так и тут
Мартинес с Лидсом по моему тоже за это удален был ( схватил Калвера Льюита)
Зато в следующем матче сам Калверт-Льюин дёрнул соперника за волосы и никто даже бровью не повёл
Двойные стандарты - для Англии это супер норм.
Ммм, прикольно
Привет от Кукурейи
За такие фолы на Кукурелье скоро и свистеть пересианут
Самый запомнившийся такой момент был когда Феллайни потянул Кукурелью за волосы, тогда бельгиец как раз подстригся и убрал свою пышную шевелюру и этот фол был сделан будто из зависти к волосам Кукурельи)
Когда уже за бороды начнут хватать друг друга?
Запретить дреды - делов-то...
а не проще запретить длинные волосы или пусть в шапках играют, что бы не торчало ничего? какого черта вообще за это дают красные?
