Бэллард из «Сандерленда» схватил Арокодаре за волосы и был удален. В январе за такой же фол против форварда «Вулвс» красную показали защитнику «Эвертона» Кину

Футболист «Сандерленда » получил прямую красную карточку за то, что схватил за волосы соперника из «Вулверхэмптона ».

Защитник Дэниэл Бэллард, ведя на 24-й минуте борьбу с форвардом Толу Арокодаре , сзади схватил нигерийца за дреды. Арбитр Пол Тирни удалил Бэлларда при помощи ВАР за неспортивное поведение.

Отметим, что это не первая красная карточка за подобное нарушение против Арокодаре. В январе защитник «Эвертона » Майкл Кин дернул Толу за волосы и был удален.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay