  • Галактионов о контрактах игроков «Локо»: «Ситуация неприятная. Нужны 1-2 игрока, чтобы сделать шажочек вперед. Или клуб пойдет по другому пути, если не переподпишет и потеряет футболистов»
Галактионов о контрактах игроков «Локо»: «Ситуация неприятная. Нужны 1-2 игрока, чтобы сделать шажочек вперед. Или клуб пойдет по другому пути, если не переподпишет и потеряет футболистов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал «неприятной» ситуацию с контрактами лидеров железнодорожников.

– Вы разговариваете о будущем с клубом? У кого-то из игроков заканчивается контракт, у кого-то остался год. Это не вбросы, а реальное состояние дел.

– Я вам так скажу – эта ситуация неприятная. Клуб сейчас на пороге, наверное, нескольких путей решения. Первоочередная задача – сохранить футболистов той команды, которая сформирована, попытаться точечно ее усилить.

Мы говорили об этом зимой – нам не нужно массовое усиление, нужно взять 1-2 игроков, чтобы сделать шажочек вперед. По разным причинам этого не получилось. Либо клуб пойдет по другому пути, к сожалению, – если будет непереподписание контрактов и клуб может потерять этих футболистов.

– Насколько вам будет интересно работать в ситуации, когда клуб пойдет по такому пути – когда нескольких игроков не переподпишут, а кого-то продадут?

– Я сейчас не готов об этом говорить. Есть цель – мы ее сами перед собой поставили. Команда – игроки, тренерский штаб, руководители, которые были у нас на сборах.

Первая часть сезона закончилась положительно, команда была в тройке, была рядом с группой лидеров. К сожалению, необоснованные потери очков, перепад по результатам отдалили нас от первых мест.

Но борьба за медали продолжается, мы должны сделать все необходимое, чтобы цепляться за это. Ребята, которые собраны из разных команд, в большей степени – из тех, кто боролся за выживание, из нижней части таблицы, заинтересованы и объединены одной целью выиграть медали, – сказал Галактионов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
А Ротенберг осознанно ни в одной новости не упоминается? Он мимо проходил?
а ротенберг при чем?если вопрос в деньгах только
А нафига, если человек просто работает, а не пальцы гнёт?

Конкретно к этому Ротенбергу у меня ноль претензий.
Чтоб сделать следующий шажочек, нужно чтоб тренер учился на своих ошибках и правильно готовил свою команду в зимнем перерыве, а не так что каждый раз после зимней паузы провал
Только вот эти весенее провалы следствие отсутствия усиление состава
Бред. В перерыве непонятно как готовит команду, что после паузы она никакая абсолютно.
Воробьев попросил 200 млн подъемных и 15 млн зарплаты. За что? Правильно РЖД делает, что не дает. Тот клуб, который даст ему такие деньги, должен проверяться прокуратурой за нецелевую трату государственных средств.
Согласен, тем более Воробьев не о чем, только на подыгрышаг неплох, так и Коля в этом неплох. Карпукас хорош, но таких игроков должен даже сам Галактионов по регионам выискивать за свою зп. Устраивают тут пир во время чумы.
Так пусть великое руководство сплавит его, но кого-то на замену купит
Я могу смело сказать - клуб пойдет по другому пути.
Так что я бы на месте главно рендера локомотива уже просматривал молодежку свою и прикидывал как из этого можно будет что то слепить
В том и проблема, что вместо тренера - рендер, бгг
ахахах Т9 сказал даже лучше, чем я мог подумать)
Без шансов. РЖД в нынешних реалиях, если не в минусе, то в стагнации, так что уверен, что Локо будет продолжать терять игроков. В лучшем случае успевать продавать их до окончания контракта.
Галактионов - мега топ, удачи в работе
Кажется, что пойдём не по тому пути, денег на новых игроков нет и нет денег на переподписание тех, кто есть, а значит, продолжим терять игроков и играть своими силами.
К Галактионову никаких претензий быть не может быть, игру некем усилить со скамейки и очередная слабая весна - следствие того, что нет качественного состава
