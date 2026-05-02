Галактионов о контрактах игроков «Локо»: «Ситуация неприятная. Нужны 1-2 игрока, чтобы сделать шажочек вперед. Или клуб пойдет по другому пути, если не переподпишет и потеряет футболистов»

Галактионов о контрактах игроков «Локомотива»: ситуация неприятная.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов назвал «неприятной» ситуацию с контрактами лидеров железнодорожников.

– Вы разговариваете о будущем с клубом? У кого-то из игроков заканчивается контракт, у кого-то остался год. Это не вбросы, а реальное состояние дел.

– Я вам так скажу – эта ситуация неприятная. Клуб сейчас на пороге, наверное, нескольких путей решения. Первоочередная задача – сохранить футболистов той команды, которая сформирована, попытаться точечно ее усилить.

Мы говорили об этом зимой – нам не нужно массовое усиление, нужно взять 1-2 игроков, чтобы сделать шажочек вперед. По разным причинам этого не получилось. Либо клуб пойдет по другому пути, к сожалению, – если будет непереподписание контрактов и клуб может потерять этих футболистов.

– Насколько вам будет интересно работать в ситуации, когда клуб пойдет по такому пути – когда нескольких игроков не переподпишут, а кого-то продадут?

– Я сейчас не готов об этом говорить. Есть цель – мы ее сами перед собой поставили. Команда – игроки, тренерский штаб, руководители, которые были у нас на сборах.

Первая часть сезона закончилась положительно, команда была в тройке, была рядом с группой лидеров. К сожалению, необоснованные потери очков, перепад по результатам отдалили нас от первых мест.

Но борьба за медали продолжается, мы должны сделать все необходимое, чтобы цепляться за это. Ребята, которые собраны из разных команд, в большей степени – из тех, кто боролся за выживание, из нижней части таблицы, заинтересованы и объединены одной целью выиграть медали, – сказал Галактионов.