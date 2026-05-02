  • Евсеев – игрокам «Махачкалы» после 1:2: «Не было команды. Я все беру на себя. Я недонастроил, не тот состав выбрал. Так за выживание не борются»
Евсеев – игрокам «Махачкалы» после 1:2: «Не было команды. Я все беру на себя. Я недонастроил, не тот состав выбрал. Так за выживание не борются»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев выступил с речью перед командой после поражения от «Ростова» (1:2) в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Динамо» находится на 14-м месте в таблице и может опуститься в зону вылета по итогам тура. Команда не побеждает 8 игр подряд.

«Не было команды. Я все... Я все беру на себя. Я, я, я (указывает на себя пальцем). Недонастроил я, значит. Не тот состав выбрал...

Потому что так за выживание, за очки не борются, не играют. Я уже в перерыве сказал: вы играйте в футбол на поле! Два раза по воротам не ударили даже, подали два раза из песочной ямы», – сказал Евсеев в раздевалке.

Гонка за выживание в РПЛ: «Ростов» победил – теперь в безопасности?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
Евсеев - удивительный человек. При общении с журналистами у него матов больше, чем при общении с командой.
Недоматерил команду в перерыве. Всю вину берёт на себя.
В душ не обещал сводить некоторых, вот они и расслабились
Видимо, маэстро Гаджи Муслимовичу придется спуститься с менеджерского кресла на тренеский мостик и тряхнуть стариной.
Доги он норм организовывал, будет полезен
Запретили Евсееву материться - получите результат.
Кто вообще решил, что Евсеев какой-то там тренер? Сплошная первая лига, в том числе и команды борющиеся за выживание, а в вышке запомнился лишь знаменитой фразой про голы и матюгами. Да по сравнению с ним Юран выглядит на две головы выше, а Ташуев вообще Гвардиола.
Кто вообще решил, что Евсеев какой-то там тренер? Сплошная первая лига, в том числе и команды борющиеся за выживание, а в вышке запомнился лишь знаменитой фразой про голы и матюгами. Да по сравнению с ним Юран выглядит на две головы выше, а Ташуев вообще Гвардиола.
Назначали ради эффекта пинка как мотиватора, но он быстро кончился.
Таковы все быдло-ветераны 90-00х
Евсеев это Эллочка-людоедка со словарным запасом 30 слов из когорты провалившегося политпроекта "молодые, типа, тренеры России". Когда несчастной Махачкале его подсунули, я сразу сказал, что опустит команду в пердив.
Тебе не понять ответственности.
Ещё неделю назад все букмейкерские конторы на победу Ростова давали низкий кф. Не просто так. На победу Динамо над Балтикой ниже был кф чем над Ростовом,и где логика
Виноваты управленцы, которые этого персонажа тренером поставили.
Уважвл его как игрока, но тренер слабый увы мля...
Согласен с тобой полностью нада команде на новый сезон искать хорошего тренера
Обычно такие речи говорят, когда хотят обвинить команду и себя защитить)
Как интересно будут переводить его слова после матча иностранцам?
