Евсеев – игрокам «Махачкалы» после 1:2: «Не было команды. Я все беру на себя. Я недонастроил, не тот состав выбрал. Так за выживание не борются»

Евсеев – игрокам после 1:2: не было команды, так за выживание не борются.

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев выступил с речью перед командой после поражения от «Ростова » (1:2) в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Динамо » находится на 14-м месте в таблице и может опуститься в зону вылета по итогам тура. Команда не побеждает 8 игр подряд.

«Не было команды. Я все... Я все беру на себя. Я, я, я (указывает на себя пальцем). Недонастроил я, значит. Не тот состав выбрал...

Потому что так за выживание, за очки не борются, не играют. Я уже в перерыве сказал: вы играйте в футбол на поле! Два раза по воротам не ударили даже, подали два раза из песочной ямы», – сказал Евсеев в раздевалке.

