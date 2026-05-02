«Вильярреал» сыграет в ЛЧ два года подряд впервые в истории

«Вильярреал» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов два года подряд.
Команда тренера Марселино Гарсии Тораля дома разгромила «Леванте» (5:1) в 34-м туре Ла Лиги. «Желтая подводная лодка» занимает третье место в таблице и на 18 очков опережает идущий пятым «Бетис», которому осталось провести 5 игр.
В нынешнем сезоне клуб из провинции Кастельон выступал на общем этапе ЛЧ, но набрал лишь одно очко за 8 игр, занял предпоследнее, 35-е, место в таблице и не вышел в плей-офф.
Ранее «Вильярреал» четыре раза играл в основном турнире Лиги чемпионов. В сезоне-2005/06 команда дошла до полуфинала (лучший результат в истории), в сезоне-2008/09 – до 1/4 финала, в сезоне-2011/12 не вышла из группы, а в сезоне-2021/22 снова дошла до 1/2 финала.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Eurocups.ru
10 комментариев
Надеюсь не опозорятся как в этом сезоне.
Разве он в этой ЛЧ играл ? Скорее всего присутствовал
Круто
В этом сезоне не удалось занять последнее место - в следующем есть к чему стремиться!
Если это будет так как в этой ЛЧ то лучше пусть просто деньги получат и не играют😁
Надеюсь, на этот раз хотя б в первую 20 попадут
Марселино с Севильей в квале ЛЕ вылетал. Какой с него спрос?
Печальное зрелище, что не скажешь про их выступления в Примере
Помню 2006, вылетели, а затем более чем успешно играют
