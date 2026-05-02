  • «Саутгемптон» сыграет с «Мидлсбро» в плей-офф Чемпионшипа, «Миллуолл» – с «Халлом». Победитель выйдет в АПЛ
Определились пары в плей-офф Чемпионшипа.

«Миллуолл» стал третьим по итогам этого сезона, «Саутгемптон» – четвертым, «Мидлсбро» – пятым, «Халл» – шестым. В полуфинале третья команда сыграет с шестой, четвертая – с пятой.

Расписание выглядит таким образом:

Первые матчи:

8 мая, «Халл» – «Миллуолл»;

9 мая, «Мидлсбро» – «Саутгемптон».

Ответные матчи:

11 мая, «Миллуолл» – «Халл»;

12 мая, «Саутгемптон» – «Мидлсбро».

Победители полуфинальных пар 23 мая на «Уэмбли» определят команду, которая сыграет в АПЛ в следующем сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
За Миллуолл!
Нам нужно дерби "Миллуол- ВХЮ"!
Даёшь Хулиганов Зелёной улицы!
Будет забавно, если Миллуол выиграет промоушен, а ВХЮ в итоге улетит в ЧШ))
Он состоится, только в шипе
Эх, до конца верил чтобы Рексхэм попал в плей-офф Чемпионшипа
Да, обидно очень. Хотелось продолжение чуда)
матчи за 200млн))
А это только для того, кто победит в плей-офф такие подъемные?

Или для тех кто вышел напрямую тоже есть свои ништяки?
Народ злой какой-то) Я искренне интересуюсь, минусов накидывают) Лучше бы ответил кто-нибудь
Сотон выглядит явным фаворитом плова.
За Халл Слуцкого!
за Миллуолл Юрана!
Миллуол, конечно, потерял шанс всей жизни, потеряли очки на выезде с уже вылетевшим Лестером, так бы выходили в АПЛ напрямую.Хоть что-то новое, унылый Ипсвич уже надоел, всё равно вылетят сразу же
Про Сандерленд тоже так думали, а он в этом сезоне очень уверенно смотрелся
Рэксхему надо что-то менять, слишком много не нужных потерянных очков...
Первый сезон в чемпионшипе,сразу закончили 7 ,достойный результат
состав усилять надо просто
В Миллуоле Юран даже немного поиграл
Прям «играл» или всё-таки «числился»?😏
Everyone hate us, but we don’t care!
За милуолл за дерби с вх
