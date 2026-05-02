«Саутгемптон» сыграет с «Мидлсбро» в плей-офф Чемпионшипа, «Миллуолл» – с «Халлом». Победитель выйдет в АПЛ
Определились пары в плей-офф Чемпионшипа.
«Миллуолл» стал третьим по итогам этого сезона, «Саутгемптон» – четвертым, «Мидлсбро» – пятым, «Халл» – шестым. В полуфинале третья команда сыграет с шестой, четвертая – с пятой.
Расписание выглядит таким образом:
Первые матчи:
8 мая, «Халл» – «Миллуолл»;
9 мая, «Мидлсбро» – «Саутгемптон».
Ответные матчи:
12 мая, «Саутгемптон» – «Мидлсбро».
Победители полуфинальных пар 23 мая на «Уэмбли» определят команду, которая сыграет в АПЛ в следующем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
