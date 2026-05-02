«Саутгемптон» сыграет с «Мидлсбро» в плей-офф Чемпионшипа, «Миллуолл» – с «Халлом». Победитель выйдет в АПЛ

Определились пары в плей-офф Чемпионшипа.

Определились пары в плей-офф в Чемпионшипе.

«Миллуолл» стал третьим по итогам этого сезона, «Саутгемптон» – четвертым, «Мидлсбро» – пятым, «Халл» – шестым. В полуфинале третья команда сыграет с шестой, четвертая – с пятой.

Расписание выглядит таким образом:

Первые матчи:

8 мая, «Халл» – «Миллуолл»;

9 мая, «Мидлсбро » – «Саутгемптон ».

Ответные матчи:

11 мая, «Миллуолл » – «Халл »;

12 мая, «Саутгемптон» – «Мидлсбро».

Победители полуфинальных пар 23 мая на «Уэмбли» определят команду, которая сыграет в АПЛ в следующем сезоне.

«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя сезон в Чемпионшипе. Команда Маккенны заняла 2-е место