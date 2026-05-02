«Гусев может с «Динамо» стать чемпионом, если доверять ему, очень хороший тренер. Прорыв возможен, в футболе как в театре – как повернется сценарий». Актер Ларин о бело-голубых

Актер Ларин: Гусев может с «Динамо» стать чемпионом, очень хороший тренер.

Актер Камиль Ларин верит, что московское «Динамо » завоют трофеи под руководством Ролана Гусева .

После 28-го тура Мир РПЛ «Динамо» занимает восьмое место в таблице. Команда продолжает борьбу в FONBET Кубке России, где 7 мая сыграет в ответном матче финала Пути РПЛ против «Краснодара » (первая игра – 0:0).

– Вы верите, что «Динамо» выиграет Кубок России?

– Верить можно во что угодно, всегда нужно думать, верить, надеяться. Но надо смотреть и реально.

В какой-то момент у команды был хороший подъем. Мы как истинные болельщики будет продолжать за нее болеть. Прорыв возможен. В футболе как в театре – как повернется сценарий.

– Шансы есть, на ваш взгляд?

– Честно? Шансы всегда есть! «Краснодар» в хорошей форме, но «Динамо» иногда тоже удивляет. Это как любой талантливый человек, который сегодня может удивить в одну сторону, завтра – в другую. Будем надеяться.

– Вы как болельщик хотели бы, чтобы Гусев остался в команде и на следующий сезон?

– Да, конечно. Мне кажется, это такой человек, к которому применима фраза из фильма «Москва слезам не верит»: «Как долго я тебя ждала». Если доверять и верить ему, он может с такой командой, как «Динамо», стать чемпионом.

– С этим «Динамо» не получилось даже у Карпина.

– Почему «даже»? Тренер сборной? А это разные вещи. В сборной может быть все хорошо, а в клубе может не получиться. Я говорю не конкретно про Валерия . Но это не показатель.

– Гусев подходит «Динамо» лучше, чем Карпин?

– Гусев подходит по-своему правильнее, лучше. Не знаю, что происходит на тренировках. Но мне кажется, он просто вселяет в игроков уверенность.

Мне кажется, Гусев – очень хороший тренер, который чувствует команду, верит в ребят, и у них появилась невероятная смелость, которую они показывают на поле.

– То есть, по-вашему, Гусев сможет привести «Динамо» к чемпионству?

– Мне кажется, сможет. Надо просто дать ему возможность еще поработать с командой, – сказал Ларин.