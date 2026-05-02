  • Ташуев не поедет на ЧМ-2026: «У меня сборы, но посмотрю однозначно. Хотя все раздуто, есть страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао, другие»
Ташуев не поедет на ЧМ-2026: «У меня сборы, но посмотрю однозначно. Хотя все раздуто, есть страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао, другие»

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

– Входит ли в ваши планы поехать на чемпионат мира и посмотреть матчи вживую?

– Категорически нет. Как я поеду, если 15 июня начинаются сборы? Не знаю, в какой команде, но точно будут сборы.

Но смотреть планирую однозначно, интересно проанализировать. Хотя все немножко раздуто, есть такие страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао, другие. ФИФА решила повысить количество команд, но не уровень турнира, – заявил Ташуев.

«Енисей» занимает 7-е место в таблице Лиги PARI, набрав 46 очков за 31 матч.

Ну,раз Ташуев не едет,я тоже не поеду...
😂😂😂👍
Аналогично.
Что там одному смотреть на этих Кюрасао.
Ну ликёр-то Кюрасао как не знать...
Что такой ликер он знает,сборную не знает
Ликер это нападающий сборной Кюрасао).
ЧМ однозначно потеряет, что мэтр футбола из топ 3 не поедет. Даже не знаю, имет ли смысл проводить ЧМ после этого. Разумнее, все таки, отменить. Или перенести к месту сборов команды Ташуева. И кто нибудь подарите мэтру учебник географии и карту мира. Нужно как то работать над проблемами его некачественного среднего образования.
Справедливости ради в Енисее дает результат
Со скепсисом смотрел на назначение, думал эксперт с матч тв сейчас сливать будет
Если бы учитель Гвардиолы и потенциальный тренер Спартака , даже, в 1 лиге не дал хоть какой то результат, было бы совсем печально.
Трамп сейчас на вью в белом доме
-- Ташуев к нам не поедет
И начнёт спецоперацию против Ташуева
Скорее, пришлет отряд спецназа. Ташуева выкрадут и заставят ходить на все матчи ЧМ.
Отменяйте ЧМ, Ташуев не едет
А что он тогда посмотреть будет? Стопэ. Не отменяйте.
Раз Ташуев, такой мэтр тренерского цеха, не поедет - ЧМ можно отменять.
Конечно, зачем маэстро смотреть этот второсортный турнир. Пусть лучше тренеры сборных смотрят матчи Енисея и учатся у гения
«Не знаю, в какой команде, но точно будут сборы» – это тоже прекрасно 😀
В декабре я не могу — у меня ёлки
Может передумает(Всегда ездил и вот тебе(
