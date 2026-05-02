Ташуев не поедет на ЧМ-2026: «У меня сборы, но посмотрю однозначно. Хотя все раздуто, есть страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао, другие»

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев не поедет на ЧМ-2026 , но посмотрит игры турнира.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

– Входит ли в ваши планы поехать на чемпионат мира и посмотреть матчи вживую?

– Категорически нет. Как я поеду, если 15 июня начинаются сборы? Не знаю, в какой команде, но точно будут сборы.

Но смотреть планирую однозначно, интересно проанализировать. Хотя все немножко раздуто, есть такие страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао , другие. ФИФА решила повысить количество команд, но не уровень турнира, – заявил Ташуев.

«Енисей» занимает 7-е место в таблице Лиги PARI, набрав 46 очков за 31 матч.