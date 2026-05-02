Ташуев не поедет на ЧМ-2026: «У меня сборы, но посмотрю однозначно. Хотя все раздуто, есть страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао, другие»
Тренер «Енисея» Ташуев не поедет на ЧМ-2026: как я поеду, если у меня сборы?.
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев не поедет на ЧМ-2026, но посмотрит игры турнира.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
– Входит ли в ваши планы поехать на чемпионат мира и посмотреть матчи вживую?
– Категорически нет. Как я поеду, если 15 июня начинаются сборы? Не знаю, в какой команде, но точно будут сборы.
Но смотреть планирую однозначно, интересно проанализировать. Хотя все немножко раздуто, есть такие страны, название которых толком не знаешь – Кюрасао, другие. ФИФА решила повысить количество команд, но не уровень турнира, – заявил Ташуев.
«Енисей» занимает 7-е место в таблице Лиги PARI, набрав 46 очков за 31 матч.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?36856 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что там одному смотреть на этих Кюрасао.
Со скепсисом смотрел на назначение, думал эксперт с матч тв сейчас сливать будет
-- Ташуев к нам не поедет