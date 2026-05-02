  Попов про Смертина: «Я его понимаю, плаваю 7-8 минут в минус 30. Но насилование организма, ультрамарафоны не приветствую. У меня два друга занялись и умерли»
Попов про Смертина: «Я его понимаю, плаваю 7-8 минут в минус 30. Но насилование организма, ультрамарафоны не приветствую. У меня два друга занялись и умерли»

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался об увлечениях и достижениях бывшего капитана сборной России Алексея Смертина.

Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу. Экс-хавбек «Локо» и «Челси» за 24 часа пробежал 208 км, темп – 6:55 мин/км.

«В принципе я его понимаю, но насилование организма, и я это не приветствую.

Например, я круглый год купаюсь в открытой воде. Но я не хочу ставить никакие рекорды. Не плаваю по 20-30 минут, мне достаточно 7-8 минут в минус 30, 100-200-300 метров я могу плыть, а дальше не вижу смысла, потому что очень стрессовая ситуация, тяжело для организма.

Поэтому не приветствую ультрамарафоны. У меня два друга занялись марафонами, съездили в Питер и навсегда там остались – умерли. Профессиональный спорт – это не о здоровье», – заявил Попов.

Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?

Очень ободряюще звучит
В Питере пить, а не бегать
Удивительно, что выдерживают суставы.
Удивительно, что выдерживают суставы.
А чего им не выдерживать вдруг?))) Печень у всех россиян все выдерживает, а как только речь про бег - столько заботы о суставах сразу))
Плавать 7-8 минут в минус 30?!
Ну нафиг, можно кое-что застудить и жизнь станет намного скучнее
А чё непонятно то, Смертин смерти ищет!
Думал, что это Денис Попов, хотелось бы узнать что с ним, как он !
Вспомнилось: протеин это очень вредно! Вот у меня друг пил протеин, и умер. Правда его машина сбила, но это неважно.
Есть такой тип людей. Любят эксперементировать и двигаться вперед. Какая-то сила внутри буквально вытаскивает их из зоны комфорта. Кто бежит, кто плывет, кто скалолаз и десятки других видов деятельности. Наверное если такого типа людей не было, мы бы до сих пор не знали, что есть другие страны и земля круглая😁 путешественники тоже из таких. Отправлялись на еле дышащих суденышках через моря и океаны, не зная найдут ли чего.
у меня два друга не занялись и тоже умерли
