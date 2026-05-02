Попов про Смертина: «Я его понимаю, плаваю 7-8 минут в минус 30. Но насилование организма, ультрамарафоны не приветствую. У меня два друга занялись и умерли»

Попов про Смертина: я его понимаю, сам плаваю 7-8 минут в минус 30.

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался об увлечениях и достижениях бывшего капитана сборной России Алексея Смертина.

Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу. Экс-хавбек «Локо» и «Челси» за 24 часа пробежал 208 км , темп – 6:55 мин/км.

«В принципе я его понимаю, но насилование организма, и я это не приветствую.

Например, я круглый год купаюсь в открытой воде. Но я не хочу ставить никакие рекорды. Не плаваю по 20-30 минут, мне достаточно 7-8 минут в минус 30, 100-200-300 метров я могу плыть, а дальше не вижу смысла, потому что очень стрессовая ситуация, тяжело для организма.

Поэтому не приветствую ультрамарафоны. У меня два друга занялись марафонами, съездили в Питер и навсегда там остались – умерли. Профессиональный спорт – это не о здоровье», – заявил Попов.

