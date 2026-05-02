«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя сезон в Чемпионшипе. Команда Маккенны заняла 2-е место

«Ипсвич» сыграет в АПЛ в следующем сезоне.

«Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе в этом сезоне и вышел в АПЛ.

Команда тренера Кирана Маккенны обыграла «Куинз Парк Рейнджерс (3:0) в матче заключительного, 46-го тура чемпионата.

Таким образом, «Ипсвич », набрав 84 очков, стал вторым и напрямую вышел в АПЛ , вернувшись спустя сезон. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги клуб занял 19-ю позицию.

На третьей позиции в Чемпионшипе расположился «Миллуолл », в активе которого 83 балла. Команда сыграет в плей-офф турнира.

Из Чемпионшипа в АПЛ с первого места также вышел «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда, набравший 95 очков.