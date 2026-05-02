  «Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя сезон в Чемпионшипе. Команда Маккенны заняла 2-е место
«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя сезон в Чемпионшипе. Команда Маккенны заняла 2-е место

«Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе в этом сезоне и вышел в АПЛ.

Команда тренера Кирана Маккенны обыграла «Куинз Парк Рейнджерс (3:0) в матче заключительного, 46-го тура чемпионата.

Таким образом, «Ипсвич», набрав 84 очков, стал вторым и напрямую вышел в АПЛ, вернувшись спустя сезон. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги клуб занял 19-ю позицию.

На третьей позиции в Чемпионшипе расположился «Миллуолл», в активе которого 83 балла. Команда сыграет в плей-офф турнира.

Из Чемпионшипа в АПЛ с первого места также вышел «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда, набравший 95 очков.

Чемпионшип. 46 тур
2 мая 11:30, Портман Роуд
Ипсвич
3 - 0
2.05xG0.69
КПР
Тэйлор   Нил
86’
  Макатир
85’
85’
Бенни   Скарлетт
80’
Морган   Алемайеху
79’
Смит
Дэвис
76’
Нуньес   Мехмети
71’
Херст   Асон
70’
Бернс   Макатир
63’
62’
Шаир   Сайто
Филоджин-Байдейс   Кларк
62’
Ферлонг
46’
46’
Кларк-Солтер   Смит
46’
Мадсен   Смит
2тайм
Перерыв
  Филоджин-Байдейс
9’
  Херст
3’
Ипсвич
Уолтон, Дэвис, Гривз, О`Ши, Ферлонг, Тэйлор, Матусива, Филоджин-Байдейс, Нуньес, Бернс, Херст
Запасные: Филоджин-Байдейс, Нуньес, Бернс, Кипре, Тэйлор, Акпом, Херст, Палмер, Джонсон
1тайм
КПР:
Уолш, Норрингтон-Дэвис, Кларк-Солтер, Эдвардс, Мбенге, Шаир, Морган, Варан, Вейл, Мадсен, Бенни
Запасные: Адамсон, Мадсен, Хэйден, Кларк-Солтер, Шаир, Морган, Бенни, Мендес, Саламон
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
31 комментарий
Эх милуолл вест хэм дерби ждало бы нас
В чемпионшипе возможно встретятся
Лестер постарался напоследок и не дал выйти)
Серебро Маккенны.
Отлично сказано!
Эх, жаль Боро...Кажется, что большую часть сезона они шли вторыми, но к концу как-то растеряли преимущество

В плей-офф святые видятся фаворитами
Боро уже лет 10 таким занимается
пожелаем удачи и выхода в АПЛ по итогам сезона 27/28
Золото Маккенны.
эх, так хотелось Миллуол увидеть напрямую без плейофф в Премьер Лиге. в плей-офф им не везет десятилетиями когда они туда не так часто пробиваются. одного очка не хватило до прямого выхода
Не совсем. Не хватило двух. При равенстве очков учитывается разница мячей в первую очередь, а там без шансов.
Всегда интересно посмотреть на новые команды в апл, когда последний раз милуолл был в апл??
в апл никогда. только в старом чемпионате Англии
Миллуол лишь два сезона провёл в высшем дивизионе английского футбола. Это было ещё до эпохи АПЛ. В 1988-89 заняли 10-е место, а следующем сезоне 20-е (последнее) и вылетели.
Замечу, что в сезоне 1994-95 за Миллуол играли двое россиян - Сергей Юран и Василий Кульков.
