«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя сезон в Чемпионшипе. Команда Маккенны заняла 2-е место
«Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе в этом сезоне и вышел в АПЛ.
Команда тренера Кирана Маккенны обыграла «Куинз Парк Рейнджерс (3:0) в матче заключительного, 46-го тура чемпионата.
Таким образом, «Ипсвич», набрав 84 очков, стал вторым и напрямую вышел в АПЛ, вернувшись спустя сезон. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги клуб занял 19-ю позицию.
На третьей позиции в Чемпионшипе расположился «Миллуолл», в активе которого 83 балла. Команда сыграет в плей-офф турнира.
Из Чемпионшипа в АПЛ с первого места также вышел «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда, набравший 95 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Замечу, что в сезоне 1994-95 за Миллуол играли двое россиян - Сергей Юран и Василий Кульков.