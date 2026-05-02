Миронов, Бабкин и Коваленко интересны «Локомотиву» (Иван Карпов)

Бабкин, Миронов или Коваленко могут перейти в «Локомотив».

«Локомотив » изучает кандидатуры на предмет усиления центра поля.

По информации журналиста Ивана Карпова, на селекционном совещании железнодорожники обсудили варианты с возможным трансфером таких хавбеков, как Александр Коваленко («Сочи »), Алексей Миронов («Ростов») и Сергей Бабкин («Крылья Советов»).

В этом сезоне Миронов провел 26 матчей в Мир РПЛ , забив 2 гола и сделав 1 передачу.

В активе Бабкина 21 игра в чемпионате при 1 голе и 1 передаче.

Коваленко сыграл 21 матч в сезоне и не отметился результативными действиями.