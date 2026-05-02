Миронов, Бабкин и Коваленко интересны «Локомотиву» (Иван Карпов)

Бабкин, Миронов или Коваленко могут перейти в «Локомотив».

«Локомотив» изучает кандидатуры на предмет усиления центра поля.

По информации журналиста Ивана Карпова, на селекционном совещании железнодорожники обсудили варианты с возможным трансфером таких хавбеков, как Александр Коваленко («Сочи»), Алексей Миронов («Ростов») и Сергей Бабкин («Крылья Советов»).

В этом сезоне Миронов провел 26 матчей в Мир РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 передачу.

В активе Бабкина 21 игра в чемпионате при 1 голе и 1 передаче.

Коваленко сыграл 21 матч в сезоне и не отметился результативными действиями.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Ну с таким усилением точно на следующий год нужно требовать от Галактионова чемпионство
Ответ Roman
Вот вам смешно, а некоторые болельщики локо реально считают что даже нынешний состав должен брать чемпионство
Ответ Roman
А БУДЕТ ЛИ ОН В СЛЕДУЩЕМ СЕЗОНЕ.
Бабкин и Миронов воспитанники, можно и вернуть да же для расширения обоймы, принесут пользу. Можно еще Шнапцева вернуть, если Фасон уйдет.
Да таких только на дачу, картошку и колодцы копать.
Бабкин хороший игрок, мне очень нравится!
Серегу Бабкина надо возвращать, Пруцев по ходу уходит раз ищут в центр
Карп, а как же Щетинин? 🤦‍♀️
Ответ Сергей Круг
Что ж поделать, если у Локо нет денег хоть на каких-то легионеров
