Евгений Ловчев: «Не надо говорить, что Карседо великий, но «Спартак» в борьбе за третье место, хотя отрыв был приличный. Тренеру надо дать время и оставить в покое»

Ловчев: не надо говорить, что Карседо великий, но «Спартак» в борьбе за тройку.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев призвал не называть «великим» главного тренера красно‑белых Хуана Карлоса Карседо .

«Спартак» после поражения от «Крыльев » (1:2) в 28-м туре Мир РПЛ имеет 48 очков и занимает четвертое место в таблице.

«Нельзя не заметить, что у «Спартака » в последнее время в обороне было все плохо, а в атаке, наоборот, при каждом тренере было хорошо: и с Абаскалем, и со Станковичем, и сейчас с Карседо.

Но после пяти пропущенных от «Динамо» стали лучше играть в защите, Пять мячей пропустили от «Динамо» в матче Кубка России, после этого стали лучше играть, ребята понимают, что от них требует тренер, играют в хороший футбол.

С «Пари НН» не выдающуюся игру показали, с «Крыльями» не смогли дожать, а с «Краснодаром» хоть и проиграли, но это была лучшая игра под руководством Карседо.

«Спартак» в борьбе за третье место, хотя отрыв изначально был приличный. Говорить, что Карседо великий, сейчас не надо, но уже понял игроков. Ему надо дать время работать дальше и оставить в покое», – сказал Ловчев.