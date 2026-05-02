  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ростов» победил впервые за пять матчей – 2:1 с «Динамо» Махачкала. Команда Альбы идет 10-й в РПЛ
37

«Ростов» победил впервые за пять матчей – 2:1 с «Динамо» Махачкала. Команда Альбы идет 10-й в РПЛ

«Ростов» выиграл второй матч в весенней части сезона РПЛ.

«Ростов» обыграл «Динамо» Махачкала (2:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

Это вторая победа в десяти играх весной в РПЛ для команды тренера Джонатана Альба и первая победа – за последние пять игр турнира.

В прошлый раз ростовчане выиграли 5 апреля у «Пари НН» (1:0).

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

В следующем матче «Ростов» сыграет 11 мая в гостях против «Акрона».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoДжонатан Альба
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Ростов! С победой!
По факту Роналду нас вытащил(вытаскивает) из зоны первого дивизиона
матч за шесть очков, победой!!!
Ответ Александр Михайлович
матч за шесть очков, победой!!!
И за премии х4
Всех земляков с победой, но...игра была ровна...
Ростов с важнейшей победой!
Молодец джорди альба, долгожданная победа
Дончане спаслись от вылета. Они молодцы!
Ответ инок
Дончане спаслись от вылета. Они молодцы!
В Ростове-на-Дону "ростовчане", матчасть учи.
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В Ростове-на-Дону "ростовчане", матчасть учи.
Контрольный пакет акций у администрации города?
Ничего не имею против Ростова,но Сулейманов с затяжкой времени,ну смотреть противно 🤮
Ростов топ. Летом возьмем несколько латиносов и будем в пятёрке.
Ответ Ростовский
Ростов топ. Летом возьмем несколько латиносов и будем в пятёрке.
Даже в тройке)
Ответ Ростовский
Ростов топ. Летом возьмем несколько латиносов и будем в пятёрке.
росТОПская, иди...
Фух, всех с победой!!!🥳 Махачкала желто-синяя!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Роналдо на 76-й минуте принес «Ростову» победу над «Динамо» Махачкала
2 мая, 12:58
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
17 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
20 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
30 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
32 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
56 минут назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
56 минут назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
2 минуты назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
5 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
19 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
37 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
46 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
52 минуты назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем