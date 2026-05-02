«Ростов» победил впервые за пять матчей – 2:1 с «Динамо» Махачкала. Команда Альбы идет 10-й в РПЛ

«Ростов» выиграл второй матч в весенней части сезона РПЛ.

«Ростов» обыграл «Динамо » Махачкала (2:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ .

Это вторая победа в десяти играх весной в РПЛ для команды тренера Джонатана Альба и первая победа – за последние пять игр турнира.

В прошлый раз ростовчане выиграли 5 апреля у «Пари НН» (1:0).

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

В следующем матче «Ростов» сыграет 11 мая в гостях против «Акрона».