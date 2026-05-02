«Ростов» победил впервые за пять матчей – 2:1 с «Динамо» Махачкала. Команда Альбы идет 10-й в РПЛ
«Ростов» выиграл второй матч в весенней части сезона РПЛ.
«Ростов» обыграл «Динамо» Махачкала (2:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ.
Это вторая победа в десяти играх весной в РПЛ для команды тренера Джонатана Альба и первая победа – за последние пять игр турнира.
В прошлый раз ростовчане выиграли 5 апреля у «Пари НН» (1:0).
На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
В следующем матче «Ростов» сыграет 11 мая в гостях против «Акрона».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
За Ростов! С победой!
По факту Роналду нас вытащил(вытаскивает) из зоны первого дивизиона
матч за шесть очков, победой!!!
И за премии х4
Всех земляков с победой, но...игра была ровна...
Ростов с важнейшей победой!
Молодец джорди альба, долгожданная победа
Дончане спаслись от вылета. Они молодцы!
В Ростове-на-Дону "ростовчане", матчасть учи.
Контрольный пакет акций у администрации города?
Ничего не имею против Ростова,но Сулейманов с затяжкой времени,ну смотреть противно 🤮
Ростов топ. Летом возьмем несколько латиносов и будем в пятёрке.
Даже в тройке)
росТОПская, иди...
Фух, всех с победой!!!🥳 Махачкала желто-синяя!
