«Динамо» Евсеева не побеждает 8 матчей подряд. Команда может опуститься в зону вылета после 28-го тура РПЛ

Команда Евсеева не побеждает 8 матчей подряд и может опуститься в зону вылета.

«Динамо» Махачкала продлило серию без побед до восьми матчей.

Команда тренера Вадима Евсеева потерпела поражение от «Ростова » (1:2) в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ .

Махачкалинский клуб проиграл пять матчей и трижды сыграл вничью после победы над «Оренбургом» (1:0) 13 марта.

Всего при Евсееве «Динамо» за 12 матчей одержало три победы, шесть раз уступило и трижды свело игры к ничьей.

Махачкалинцы имеют 24 очка и сейчас занимают 14-е место в таблице, находясь в зоне стыковых матчей. У идущего 15-м «Пари НН » 22 балла и игра с «Ахматом» в запасе.

«Евсеев – тренер-новатор, созидательный. Качество игры значительно меняется, схемы могут меняться в зависимости от соперника». Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала