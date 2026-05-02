  • «Динамо» Евсеева не побеждает 8 матчей подряд. Команда может опуститься в зону вылета после 28-го тура РПЛ
«Динамо» Махачкала продлило серию без побед до восьми матчей.

Команда тренера Вадима Евсеева потерпела поражение от «Ростова» (1:2) в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ.

Махачкалинский клуб проиграл пять матчей и трижды сыграл вничью после победы над «Оренбургом» (1:0) 13 марта.

Всего при Евсееве «Динамо» за 12 матчей одержало три победы, шесть раз уступило и трижды свело игры к ничьей.

Махачкалинцы имеют 24 очка и сейчас занимают 14-е место в таблице, находясь в зоне стыковых матчей. У идущего 15-м «Пари НН» 22 балла и игра с «Ахматом» в запасе.

«Евсеев – тренер-новатор, созидательный. Качество игры значительно меняется, схемы могут меняться в зависимости от соперника». Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Нельзя было проигрывать эту игру. Вся надежда, на то что Пари НН будет хуже Динамо, но им уже несколько сезонов не дают вылететь
А на что они надеялись назначив его??
просто все игры, которые должны были забирать ,обосрались и не доиграли,но да ладно
Кроме мата там нет ничего…
Он же тренер-новатор говорят
А должны были побеждать?! Футбол - это про победы что ли? !
