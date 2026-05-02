Артета о стрессе из-за борьбы за титул АПЛ: «Если кто-то хочет причинить вред, то не думаю, что он стоит времени. Когда кто-то желает мне добра, я открываюсь»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, как он справляется со стрессом, связанным с борьбой за титул АПЛ.
На данный момент лондонский клуб лидирует в таблице чемпионата, имея в активе 73 очка в 34 матчах.
«В ходе моей игровой карьеры я много не читал разные мнения – особенно от людей, которые не желают добра.
Когда кто-то желает мне добра и высказывает свое мнение, я открываюсь.
Но мне действительно нужно чувствовать, что этот человек желает нам, команде и клубу всего наилучшего. Если это искренне, то это замечательно.
Но если кто-то хочет причинить тебе вред без всякой цели, то я не думаю, что он стоит твоего времени», – сказал Микель Артета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
