  • «Роналду – киборг! Самым совершенный и универсальный футболист. У него высокий футбольный IQ – может, не такой как у Скоулза или Месси, но все же очень высокий». Саа о Криштиану
30

«Роналду – киборг! Самым совершенный и универсальный футболист. У него высокий футбольный IQ – может, не такой как у Скоулза или Месси, но все же очень высокий». Саа о Криштиану

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луи Саа назвал Криштиану Роналду киброгом.

«После Пеле для тех, кто принадлежит к другому поколению, самым совершенным, самым универсальным игроком, если бы нужно было создать идеального футболиста, это был бы Криштиану Роналду.

Это идеальный игрок, обладающий необходимым телосложением, ростом 1,88, обладающий выносливостью, техникой, силой, высоким футбольным IQ – может быть, не таким высоким, как у Пола Скоулза или у Лионеля Месси, но все же очень высоким.

Он силен духом, лидер, но при этом постоянно бросающий себе вызов и вселяющий уверенность. Не могу вспомнить ни одного другого игрока, подобного ему. Это впечатляет. Для меня он – киборг!» – заявил Саа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News France
Бэйл ещё мог быть таким же, если бы у него на первом месте был футбол)
Ответ hikkikomori
1. Уэльс
2. Гольф
3. Мадрид
Таков порядок!
Ответ #Hunter
Также Неймар:
1. Покер
2. Кс2
3. Д.р. сестры
4. Футбол
А самый умный здесь Декстер. Запредельный IQ демонстрирует, я даже думаю, его мозг после смерти ученые должны исследовать как феномен, на благо человечества.
Огромный таланат, перфекционизм и маниакальное стремление к самосовершенствованию, умелая адаптация игры с течением времени, чтобы оставаться в обойме на высочайшем уровне - все это да. Но футбольный iq... Я не знаю, как его оценить, но думаю, что Роналду уступит любому топовому полузащитнику)
Так он самый совершенный игрок, или Сколз и Месси по совершенней будет ?)
Не вижу логики у Саа. Самый совершенный с не самым высоким айкью? 🤔
Его отношение к делу впечатляет, он достиг всего своим трудолюбивым усердием. Кто бы что не говорил про его пенальти и прочее, он достоин уважения!
Рональду7 не входит по скиллам в топ-10 лучших футболистов за всю историю, и этот факт подтверждает подавляющее число авторитетных специалистов мира, сомнительную статистику не предлагать.
Я знаю футболиста, который играя на раслабоне по всем параметрам унижает Роналду.
Один кидает вызов, а другой не кидая вызов унижает все достижении Роналду.
А вы представьте если он ещё и начнет кидать вызов.
самый умный футболист,которого я видел,-это Иньеста
смотреть на его игру было незабываемо.
не болельщик "Барселоны" и Испании,если что)
Что общего у Криштиану Роналду и Александра Лукашенко? Это киборги, помноженные на вечность...
