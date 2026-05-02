Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб»
Болельщики «Реала» раскритиковали нападающего Килиана Мбаппе за отпуск с девушкой в Италии во время заключительной части сезона.
О начале романа чемпиона мира и испанской актрисы и модели Эстер Экспосито, получившей известность после телесериала «Элита», сообщалось в марте.
1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии.
Публикация видео и фотографий вызвала широкое обсуждение в социальных сетях среди болельщиков «Реала». Многие заявили, что капитану сборной Франции следует сосредоточиться на восстановлении от травмы или быть более сдержанным в своих публичных выступлениях, особенно учитывая, что его клуб вылетел из Лиги чемпионов, отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на 11 очков и переживает трудный период.
«Это недопустимо», «Ему наплевать на клуб» – эти и другие реплики оставляют в соцсетях фанаты.
По данным Le Parisien, Мбаппе, скорее всего, не сыграет с «Барселоной» 10 мая. Форвард сосредоточен на ЧМ-2026.
Очевидно, что приоритеты чересчур индивидуальные, а не общекомандные. Аналогично ведет себя на поле. Надо избавляться хотя бы через год. Иначе лет 5 без трофеев минимум
Кажется кто-то стал прозревать...
Чел может себе позволить поужинать слетать в другую страну на частном самолете и вернуться обратно. Тупо зависть.
Тренировки он не саботирует, львиная часть голов забита просто на индивидуальном мастерстве, потому что игры у Реала нет сейчас, спасибо хоть за это.
Сезон окончен, ЛЛ упущена, из ЛЧ вылет. Впереди ЧМ.
Так это все, воздух погонять.