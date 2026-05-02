Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб»

Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой на Сардинии.

Болельщики «Реала» раскритиковали нападающего Килиана Мбаппе за отпуск с девушкой в Италии во время заключительной части сезона.

О начале романа чемпиона мира и испанской актрисы и модели Эстер Экспосито, получившей известность после телесериала «Элита», сообщалось в марте.

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии.

Публикация видео и фотографий вызвала широкое обсуждение в социальных сетях среди болельщиков «Реала ». Многие заявили, что капитану сборной Франции следует сосредоточиться на восстановлении от травмы или быть более сдержанным в своих публичных выступлениях, особенно учитывая, что его клуб вылетел из Лиги чемпионов, отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на 11 очков и переживает трудный период.

«Это недопустимо», «Ему наплевать на клуб» – эти и другие реплики оставляют в соцсетях фанаты.

По данным Le Parisien, Мбаппе, скорее всего, не сыграет с «Барселоной» 10 мая. Форвард сосредоточен на ЧМ-2026 .

