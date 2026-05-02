  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб»
Видео
124

Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб»

Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой на Сардинии.

Болельщики «Реала» раскритиковали нападающего Килиана Мбаппе за отпуск с девушкой в Италии во время заключительной части сезона.

О начале романа чемпиона мира и испанской актрисы и модели Эстер Экспосито, получившей известность после телесериала «Элита», сообщалось в марте. 

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии.

Публикация видео и фотографий вызвала широкое обсуждение в социальных сетях среди болельщиков «Реала». Многие заявили, что капитану сборной Франции следует сосредоточиться на восстановлении от травмы или быть более сдержанным в своих публичных выступлениях, особенно учитывая, что его клуб вылетел из Лиги чемпионов, отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на 11 очков и переживает трудный период.

«Это недопустимо», «Ему наплевать на клуб» – эти и другие реплики оставляют в соцсетях фанаты.

По данным Le Parisien, Мбаппе, скорее всего, не сыграет с «Барселоной» 10 мая. Форвард сосредоточен на ЧМ-2026.

Новая девушка Мбаппе – испанская звездная актриса. До нее он не хотел отношений

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Le Parisien
logoКилиан Мбаппе
logoдевушки и спорт
logoсветская хроника
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoЛа Лига
соцсети
logoСборная Франции по футболу
logoЧМ-2026
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какое безобразие, человек в свой выходной занимается своими личными делами
Ответ Chistian Jadson
Какое безобразие, человек в свой выходной занимается своими личными делами
Комментарий скрыт
Ответ Xiil
Комментарий скрыт
Да, это - Кальяри!
Ничего не понимаю, в чём проблема? Он же не саботировал тренировки или матчи из-за неё. Какие-то глуповатые фанаты, мягко говоря.
Ответ alexman1996
Ничего не понимаю, в чём проблема? Он же не саботировал тренировки или матчи из-за неё. Какие-то глуповатые фанаты, мягко говоря.
что ты хочешь от фанатов?
Ответ Glukinho
что ты хочешь от фанатов?
Ещё и от фанатов Реала
Ничего страшного. Кто-то когда-то в Марокко летал 3 раза в неделю, потом Перес поставил его на место. Так и с Мбапе будет.
Ответ Greatest Of All Time
Ничего страшного. Кто-то когда-то в Марокко летал 3 раза в неделю, потом Перес поставил его на место. Так и с Мбапе будет.
Комментарий скрыт
Ответ Аргентинский душитель
Комментарий скрыт
И пришел к тому, что стал лучшим в истории
У него впервые девушка появилась, а не транс. Дайте парню нагуляться.
Ответ micka
У него впервые девушка появилась, а не транс. Дайте парню нагуляться.
😂
Ответ micka
У него впервые девушка появилась, а не транс. Дайте парню нагуляться.
Так это даунгрейд получается
пусть отдыхает, не наше дело это
Бред какой то. Теперь, что жизнь остановилась из за того что Реал вылетел из ЛЧ и не выиграет Ла Лигу? Что МБапе воспитанник Реала? Фанаты пусть лучше выражают недовольство руководством Реала и в частности Перес ом это он устроил то что сейчас творится с Реалом из за свой глупости.
Ответ djon70
Бред какой то. Теперь, что жизнь остановилась из за того что Реал вылетел из ЛЧ и не выиграет Ла Лигу? Что МБапе воспитанник Реала? Фанаты пусть лучше выражают недовольство руководством Реала и в частности Перес ом это он устроил то что сейчас творится с Реалом из за свой глупости.
Речь о профессионализме. По сути черепах был уверен, что Реал вылетит от Сити, поэтому еще тогда начал говорить, что играть больше не будет, будет готовиться к ЧМ. Затем Феде и Вини затащили с Сити и черепах вдруг выздоровел - чтобы фармить стату в ЛЧ. Потом, как вылетели, опять заболел.

Очевидно, что приоритеты чересчур индивидуальные, а не общекомандные. Аналогично ведет себя на поле. Надо избавляться хотя бы через год. Иначе лет 5 без трофеев минимум
Ответ fc_a.m.
Речь о профессионализме. По сути черепах был уверен, что Реал вылетит от Сити, поэтому еще тогда начал говорить, что играть больше не будет, будет готовиться к ЧМ. Затем Феде и Вини затащили с Сити и черепах вдруг выздоровел - чтобы фармить стату в ЛЧ. Потом, как вылетели, опять заболел. Очевидно, что приоритеты чересчур индивидуальные, а не общекомандные. Аналогично ведет себя на поле. Надо избавляться хотя бы через год. Иначе лет 5 без трофеев минимум
Ок. Давай пруфы, что Мбаппе сказал, что больше за РМ в этом сезоне играть не будет, а будет готовиться к ЧМ.
Не понимаю, он по мнению фанатов должен был совершить паломничество в Эскориал в власянице, что ли?
Ответ gukmamop
Не понимаю, он по мнению фанатов должен был совершить паломничество в Эскориал в власянице, что ли?
А кто вам сказал, что это мнение фанатов Мадрида, а не журналистов Le Parisien, обиженных на Мбаппе за уход из PSG бесплатно, и не редакции этого сайта, всеми фибрами души поддерживающих Барсу и просто срач в комментариях (просморы рекламы ведь идут, как минимум у тех, кто блокировщик не ставит) ?
Ему наплевать на клуб...
Кажется кто-то стал прозревать...
Да из-за таких вот «фанатов» и наступает смута вокруг клубов.
Чел может себе позволить поужинать слетать в другую страну на частном самолете и вернуться обратно. Тупо зависть.

Тренировки он не саботирует, львиная часть голов забита просто на индивидуальном мастерстве, потому что игры у Реала нет сейчас, спасибо хоть за это.
Сезон окончен, ЛЛ упущена, из ЛЧ вылет. Впереди ЧМ.
Так это все, воздух погонять.
Ответ АРТУР АЛИЕВ
З - зависть
Комментарий скрыт
Ответ Xiil
Комментарий скрыт
Так он забил голов больше всех лиге , что еще хочешь ? Ты сам не отдыхаешь в качестве солидарности с провальным сезоном ? На дурачка больше ты похож своим комментом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Актриса Экспосито о романе с Мбаппе: «Не буду ничего говорить. Нравится ли мне футбол? Не очень»
6 апреля, 05:50
Актриса Экспосито, которой приписывают роман с Мбаппе, в VIP-ложе «Бернабеу» смотрела дерби «Реала» и «Атлетико»
23 марта, 08:59Фото
Новая девушка Мбаппе – испанская звездная актриса. До нее он не хотел отношений
17 марта, 18:40
Рекомендуем
Главные новости
Пять клубов АПЛ дошли до финала ЛЧ за последние 8 лет. Ни у одной другой лиги нет больше двух команд за это время
6 минут назад
Артета впервые вышел в финал ЛЧ – в качестве тренера «Арсенала»
16 минут назад
«Атлетико» не выигрывает трофеев 5 сезонов подряд. Команда Симеоне вылетела из ЛЧ от «Арсенала»
19 минут назад
«Арсенал» впервые в своей истории провел в ЛЧ 14 матчей подряд без поражений
20 минут назад
«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории и впервые с 2006 года
21 минуту назад
В финале ЛЧ впервые за три года сыграет клуб АПЛ
21 минуту назад
«Арсенал» в финале ЛЧ встретится с «ПСЖ» или «Баварией»
21 минуту назад
🔥 «Арсенал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Атлетико» в ответном матче – 1:0! Сака забил единственный гол
22 минуты назад
Играл и за «Атлетико», и за «Арсенал» в XXI веке. Кого вспомнили?
26 минут назадТесты и игры
Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна – это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне – не 11-метровый»
31 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
через 1 минуту
Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»
1 минуту назад
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
7 минут назад
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
11 минут назад
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
20 минут назад
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
33 минуты назад
Воспитанник «Сосьедада» Элустондо уйдет в конце сезона. Он провел 310 матчей за клуб
41 минуту назад
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
44 минуты назад
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
56 минут назадФото
Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
57 минут назадФото
Рекомендуем