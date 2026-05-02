Арбелоа о недостатке характера в «Реале»: «У нас очень молодая команда. Ошибки, свойственные молодым, случаются. Но в клубе есть отличные лидеры»
Альваро Арбелоа ответил на вопрос о недостатке лидерских качеств в «Реале».
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Эспаньола» ответил на вопрос о том, есть ли в мадридской команде недостаток характера.
«У нас очень молодая команда – достаточно посмотреть ее на средний возраст.
Но я также часто говорил о великолепных игроках с яркой индивидуальностью и опытом, которые отлично справляются со своей работой.
В последнее время на поле были ситуации, в которых нам нужно было справиться лучше, но когда у вас молодой состав, ошибки, свойственные молодым, случаются.
Думаю, что в команде есть отличные лидеры и игроки с яркой индивидуальностью», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
Отлично справляются со своей работе
Конус не перестает смешить людей
Вы видели недовольную физиономию Мбаппе, когда «Бавария» забивала очередной гол.
Типа защита херовая, а он молодец, тащит команду.
Он и сейчас «завязал» с «Реалом», бережёт себя к ЧМ.
Я могу ошибаться, высказываю своё видение...
Что касается ошибок - тут Арбелоа прав. Травить любого сравнительно молодого игрока за фейлы - не выход, это ни к чему не ведёт, будь то Камавинга, Гюлер или Питарч. Футболисты учатся на своих ошибках, это нормальный порядок вещей. Скажем, Варан тоже в своё время люто обделался против Аякса. Это не помешало ему очень надёжно отыграть свою позицию на дистанции и завоевать трофеи и признание. Что уж говорить о фейлах того же Рамоса, которых у него за карьеру целый самосвал можно собрать)