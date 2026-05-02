Арбелоа о недостатке характера в «Реале»: «У нас очень молодая команда. Ошибки, свойственные молодым, случаются. Но в клубе есть отличные лидеры»

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Эспаньола» ответил на вопрос о том, есть ли в мадридской команде недостаток характера.

«У нас очень молодая команда – достаточно посмотреть ее на средний возраст.

Но я также часто говорил о великолепных игроках с яркой индивидуальностью и опытом, которые отлично справляются со своей работой.

В последнее время на поле были ситуации, в которых нам нужно было справиться лучше, но когда у вас молодой состав, ошибки, свойственные молодым, случаются.

Думаю, что в команде есть отличные лидеры и игроки с яркой индивидуальностью», – сказал Арбелоа .