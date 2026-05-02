  Арбелоа о недостатке характера в «Реале»: «У нас очень молодая команда. Ошибки, свойственные молодым, случаются. Но в клубе есть отличные лидеры»
Арбелоа о недостатке характера в «Реале»: «У нас очень молодая команда. Ошибки, свойственные молодым, случаются. Но в клубе есть отличные лидеры»

Альваро Арбелоа ответил на вопрос о недостатке лидерских качеств в «Реале».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Эспаньола» ответил на вопрос о том, есть ли в мадридской команде недостаток характера.

«У нас очень молодая команда – достаточно посмотреть ее на средний возраст.

Но я также часто говорил о великолепных игроках с яркой индивидуальностью и опытом, которые отлично справляются со своей работой.

В последнее время на поле были ситуации, в которых нам нужно было справиться лучше, но когда у вас молодой состав, ошибки, свойственные молодым, случаются.

Думаю, что в команде есть отличные лидеры и игроки с яркой индивидуальностью», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
Игроков с яркой индивидуальностью даже слишком много, а по поводу наличия отличных лидеров - сомнительно. Последний отличный лидер сейчас покоряет Серию А в составе Милана.
Ответ Wesley
У тебя Ланс стоит, ты не попутал Пармезанец?)
Ответ #Hunter
Бейджа Пармы нет на спортсе. Спортс забил на обновление бейджев раньше, чем Парма вернулась в серию А
0 титулов
Отлично справляются со своей работе
Конус не перестает смешить людей
Глядя на Реал , видишь наличие многих хороших игроков , но нет КОМАНДЫ, которая решает совместно задачи на поле. Винисиуса и Мбаппе , как кажется , больше собственная статистика беспокоит , а не результаты команды. Вот и получается , атака сама по себе , оборона сама, на выходе везде провал.
Ответ Алексей З.
Вы сейчас описали реал середины 00-х. Просто некоторые фамилии поменять и прям точь в точь
Ответ pijama_enota
Ну не знаю, я описал свои ощущения.
Вы видели недовольную физиономию Мбаппе, когда «Бавария» забивала очередной гол.
Типа защита херовая, а он молодец, тащит команду.
Он и сейчас «завязал» с «Реалом», бережёт себя к ЧМ.
Я могу ошибаться, высказываю своё видение...
Странное заявление, смахивающее на оправдание провала. Средний возраст игроков основы вовсе не молодой. Почти все в расцвете лет. Даже самые молодые Арда и Джуд провели уже по 5-6 сезонов на высшем уровне. А уж ровесников Ямаля и Кубарси в основе Реала и близко нет. )
Винисиус, например, добавил тренер...язык у него был подозрительно коричневым
Яркая индивидуальность это конечно хорошо. А игроки с игровым интеллектом есть?
Как раз в плане лидерства сейчас в команде, похоже, большая недостача. И дело не в звёздности отдельных игроков и их импакте, речь не о том.
Что касается ошибок - тут Арбелоа прав. Травить любого сравнительно молодого игрока за фейлы - не выход, это ни к чему не ведёт, будь то Камавинга, Гюлер или Питарч. Футболисты учатся на своих ошибках, это нормальный порядок вещей. Скажем, Варан тоже в своё время люто обделался против Аякса. Это не помешало ему очень надёжно отыграть свою позицию на дистанции и завоевать трофеи и признание. Что уж говорить о фейлах того же Рамоса, которых у него за карьеру целый самосвал можно собрать)
Одного только видно. Вальверде. А вот индивидуальностей,да,достаточно.
Смешно, какая молодая? Арбелоу видимо не в курсе, что у него молодых(до 22 лет) в команде еденицы и они не основные игроки команды.
Принесите Арбелоа арбидола
Арбелоа хочет выиграть завтра не ради того, чтобы не делать чемпионский коридор для «Барсы» в класико: «Главная мотивация – три очка, это нужно команде, этого требует эмблема «Реала»
2 мая, 10:18
Арбелоа о конфликте с Себальосом: «Я не вступаю в публичные дебаты. Я в «Реале» более 20 лет, все проблемы остаются в раздевалке – это первое, чему я научился»
2 мая, 09:41
