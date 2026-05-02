  Адли назвал «глупостью» свои слова о желании играть за Францию и готов выступать за Алжир: «Была волна ненависти, люди говорили: «Не хотим, чтобы ты ступал на алжирскую землю»
Адли назвал «глупостью» свои слова о желании играть за Францию и готов выступать за Алжир: «Была волна ненависти, люди говорили: «Не хотим, чтобы ты ступал на алжирскую землю»

Бывший полузащитник «ПСЖ», «Бордо» и «Милана» Ясин Адли выразил готовность играть за сборную Алжира.

Ранее футболист заявлял, что хочет играть за Францию, а не Алжир, откуда родом его родители, так как стремится выступать на самом высоком уровне. Он играл за юношеские и молодежные команды Франции.

«Я был искренним тогда, говорил, что думал, но это было глупо. Это навредило мне, лишило чего-то, на что я имею право.

Я говорил, что стремлюсь к высочайшему уровню, поэтому моей целью была Франция, но я испытываю огромное уважение к алжирской национальной сборной. Мои самые большие спортивные радости связаны с ними, и я испытываю огромное уважение к своей стране.

Я никогда не хотел никого оскорбить. На меня обрушилась волна ненависти, люди говорили: «Мы не хотим, чтобы ты ступал на алжирскую землю». Я отвечал: «Не волнуйтесь, я не из тех, кто изменит свое мнение, кто откажется от своих слов». Но на самом деле даже это все было чепухой. Не могу сказать, что это была юношеская ошибка, это то, что я думал в то время.

Я не хочу, чтобы меня запомнили в конце карьеры вот так, чтобы, когда люди увидят меня, они говорили: «О, смотрите, он не играл за сборную». В любой области можно измениться. Реальность такова, что это происходит и на поле. Может быть, я смогу внести свой вклад в сборную? У меня нет с этим проблем, никакого эго», – сказал 25-летний хавбек «Аль-Шабаб Эр-Рияд» в интервью алжирскому Sport Team.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Le Parisien
Чувак понял,что в сборную Франции уже не попасть,а Алжир на ЧМ...Только нужен ли он там?
А почему нет ?
Потому нет. Ты бы принял девушку которая бросив тебя ушла к другому а потом поняв что она не нужна ему к тебе вернулась и ты бы принял ее?
Понятно, что ждать вызова в сборную Франции уже нет смысла. Но в последнее время некоторые африканские сборные удивляют, что за них играют в основном европейцы. В условной сборной Марокко есть марокканцы?) У Алжира похожая ситуация.) Большинство не уроженцы стран, за которые выступают.) Представители европейских футбольных школ, предки которых когда-то покинули Африку в поисках лучшей жизни.)
Почти вся сборная Сенегала - игроки молодёжных и юношеских сборных Франции:)
Потому что составы европейских топ сборных не резиновые, а вот ЧМ теперь как мы видим да, от Гаити до Кюрасао
Сначала они угрожают и призывают покинуть их землю. А потом они обвиняют белых в расизме.
