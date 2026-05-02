  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «С удовольствием бы поработал в Италии. Они забрали все самое лучшее еще при СССР. А все дерьмо нам оставили»
30

Андрей Канчельскис: «С удовольствием бы поработал в Италии. Они забрали все самое лучшее еще при СССР. А все дерьмо нам оставили»

Андрей Канчельскис: итальянцы забрали лучшее при СССР, а нам дерьмо оставили.

Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское «Динамо», рассказал о желании поработать в Италии.

«Конечно, мне хотелось бы стать тренером «Манчестер Юнайтед», поработать там, но в Англии я вряд ли поработаю.

Мы все знаем, какое сейчас к нам там отношение, а в Италии может быть. Мы же все мечтатели, вот хотелось бы эту мечту осуществить.

Но надо быть реалистом. Италия из всех зарубежных чемпионатов мне ближе всего. Я бы там с удовольствием поработал. Я там играл, мне там все знакомо.

И самое главное, что итальянцы по нашей системе играют. Они забрали все самое лучшее еще при СССР. Это же наша идея была, по которой они футбол выстраивают, а все дерьмо нам оставили.

Они молодцы, что столько хорошего взяли. Я помню, как они к Лобановскому приезжали. Итальянцы мне и по духу ближе. В футбольном плане. Традиции, систему себе оставили и улучшили», – сказал Канчельскис.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется,Канчельскис майские праздники отмечает...
Ответ Сергей Круг
Мне кажется,Канчельскис майские праздники отмечает...
Не по итальянски это
Ответ Сергей Круг
Мне кажется,Канчельскис майские праздники отмечает...
Тебе не кажется!
Забрали и запретили так играть
Да, лучше бы они тебя у себя оставили, чем нам скидывать
Ответ Амин Чич
Да, лучше бы они тебя у себя оставили, чем нам скидывать
Он же сказал, что дерьмо нам оставили😆 Это буквально его цитата
Италия ЧМ ещё в 1982-м выиграла. Тоже на багаже СССР? Похмельный бред.
Ответ Иван Петров
Италия ЧМ ещё в 1982-м выиграла. Тоже на багаже СССР? Похмельный бред.
Еще в 34)
Ответ Антонио Мартынов
Еще в 34)
Да, вы правы. Только мы тогда не играли на чемпионатах.
я даже не знаю, тут ржать или плакать ????????
Не понял, типа все тетрадки с записями выкрали, а тех кто их писал расстреляли, и потому мы с дерьмом???
Ответ Chernoy
Не понял, типа все тетрадки с записями выкрали, а тех кто их писал расстреляли, и потому мы с дерьмом???
Тольятти виновен. Поменяли футбольные секретики на Автоваз
Забрали блокноты с победными конспектами. А нам оставили те, по которым скатились до уровня текущей РПЛ. Вот же гады!
А , теперь понятно почему мы так фигово играем - Итальянцы виноваты )
Есть такая древняя пословица дурень думкой богатеет. Канчельскис тешит себя мечтами, верит в осуществление своих несбыточных замыслов и надежд. Помечтай, мечтать не вредно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
вчера, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
вчера, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
вчера, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
вчера, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
вчера, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
вчера, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
вчера, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
вчера, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
вчера, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
вчера, 22:59
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
вчера, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
вчера, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
вчера, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
вчера, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
вчера, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
вчера, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
вчера, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
вчера, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
вчера, 21:25
Рекомендуем