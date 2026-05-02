Андрей Канчельскис: «С удовольствием бы поработал в Италии. Они забрали все самое лучшее еще при СССР. А все дерьмо нам оставили»

Андрей Канчельскис: итальянцы забрали лучшее при СССР, а нам дерьмо оставили.

Андрей Канчельскис, возглавляющий брянское «Динамо», рассказал о желании поработать в Италии.

«Конечно, мне хотелось бы стать тренером «Манчестер Юнайтед», поработать там, но в Англии я вряд ли поработаю.

Мы все знаем, какое сейчас к нам там отношение, а в Италии может быть. Мы же все мечтатели, вот хотелось бы эту мечту осуществить.

Но надо быть реалистом. Италия из всех зарубежных чемпионатов мне ближе всего. Я бы там с удовольствием поработал. Я там играл, мне там все знакомо.

И самое главное, что итальянцы по нашей системе играют. Они забрали все самое лучшее еще при СССР. Это же наша идея была, по которой они футбол выстраивают, а все дерьмо нам оставили.

Они молодцы, что столько хорошего взяли. Я помню, как они к Лобановскому приезжали. Итальянцы мне и по духу ближе. В футбольном плане. Традиции, систему себе оставили и улучшили», – сказал Канчельскис.